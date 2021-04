Die American Financial Group Inc. (ISIN: US0259321042, NYSE: AFG) schüttet am 26. April 2021 eine Dividende von 0,50 US-Dollar je Aktie an ihre Aktionäre aus. Record date ist der 15. April 2021. Der Konzern schüttet damit auf das Jahr hochgerechnet eine Dividende von 2,00 US-Dollar (aufgeteilt in vier Quartalsdividenden) aus. Dies entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 115,10 US-Dollar (Stand: 5. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...