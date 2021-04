Die meisten Investoren kaufen Aktien mit der Erwartung, dass diese Aktien im Laufe der Zeit im Wert steigen werden. Wenn das klappt, haben diese Investoren am Ende mehr Geld als zuvor. Das ist eine gute Ausgangsposition, aber nur, wenn sie in der Lage sind, dieses Geld zu nutzen. Schließlich kann die Börse ein unbeständiger Ort sein. Geld, das du an einem Tag zu haben glaubst, kann am nächsten Tag genauso leicht wieder weg sein. Ausgehend von dieser Realität brauchen wir einen Plan, wenn es an der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...