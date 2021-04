Nach dem verlängerten Wochenende starten wir heute zum ersten offiziellen Handelstag im DAX nach Ostern mit starken Kursen durch. Wie groß wird die nächste Kurslücke ausfallen? Die Rallye im DAX zu Ostern Der positive Trend an der Börse schwächte sich vor Ostern nicht ab. Erneut sahen wir am Donnerst ein GAP und die Bewegung davon weg in Richtung der Allzeithochs. Mit 15.110 Punkten gelang es dem DAX, direkt vor dem verlängerten Wochenende neue Rekorde ...

