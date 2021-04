Der amerikanische Industriekonzern RPM International Inc. (ISIN: US7496851038, NYSE: RPM) wird seinen Aktionären eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 38 US-Cents ausbezahlen. Die Dividende wird am 30. April 2021 ausgeschüttet (Record day: 15. April 2021). Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,52 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 93,96 US-Dollar liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 1,61 Prozent (Stand: 5. April 2021). ...

