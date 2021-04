Die Experten von Jefferies haben die Bewertung für die Aktien von Thyssenkrupp nach einem Vortrag eines Investor-Relation-Managers auf "KAUFEN" mit einem Kursziel von 12,90 Euro belassen. Wichtige Themen seien der positive Stahlausblick und potenzielle aber unerwartete Gewinne in der Materialsparte gewesen, so die Analysten in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Stark im Mittelpunkt hätten auch das Wasserstoff-Geschäft und der Weg zu einem positiven Free Cashflow gestanden. dpa-AFX Analyser ...

