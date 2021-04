Starke US-Konjunkturdaten dürften der Rekordrallye des DAX nach dem verlängerten Osterwochenende neuen Schwung verleihen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Dienstag 0,9 Prozent höher auf 15.246 Punkte und damit auf einem Rekordhoch.Damit folgt der DAX dem Dow Jones Industrial und dem S&P 500, die bereits am Ostermontag auf Rekordstände gesprungen waren. Auch sie profitierten von anhaltendem Konjunkturoptimismus. So hatten am Karfreitag Daten eine fortgesetzte und überraschend starke ...

