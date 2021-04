Das amerikanische Finanzinstitut PNC Financial Services Group Inc. (ISIN: US6934751057, NYSE: PNC) zahlt am 5. Mai 2021 eine Quartalsdividende von 1,15 US-Dollar aus. Record date ist der 16. April 2021. Damit zahlt PNC auf das Jahr hochgerechnet 4,60 US-Dollar Gesamtdividende aus. Das entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 178,90 US-Dollar (Stand: 5. April 2021) einer aktuellen Dividendenrendite von 2,57 Prozent. Im ...

