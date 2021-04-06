The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.04.2021
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.04.2021
ISIN Name
KYG2159V1418 SINOPHARM TECH H.HD-,0125
US3615921083 GEA GROUP AG SPONS.ADR 1
LU0654082790 HSBC GIF-CHINA CON.OPP.AC
XS1801767051 DAIMLER INTL FIN.18/21MTN
DE000LB13GV6 LBBW STUFENZINS 19/25
XS1978200555 TOYOTA FIN 19/21 MTN
DE000BLB29U5 BAY.LDSBK.IS. 15/31
XS1051934831 PROLOGIS INTL FD.II 14/22
US637071AJ02 NOV INC. 12/22
US65504LAL18 NOBLE HOLDING INTL 15/45
XS1377248635 GRENKE FIN. 16/21 MTN
FR0011842939 ESSILORLUXOTTI. 14-21 MTN
XS1055095704 ASFINAG 14/21 MTN
DE000HV2AMG3 UC-HVB PF 1882
DE000A0GLDZ3 DZ BANK PERP. 06/UND. FLR
XS1809946962 DT.BANK ANL 21/27 DL
XS1206972348 NBK TIER 1 FIN.15/UND FLR
XS1215290922 DVB BANK MTN.15/21
US37045XCJ37 GM FINANCIAL 18/21
US380956AF94 GOLDCORP 14/21
XS1214673722 ARCELORMITTAL 15/21 MTN
US37045XCH70 GM FINANCIAL 2021 FLR
DE000HLB4N47 LB.HESS.THR. IHS0514B/214
US05531FAV58 TRUIST FINANCIAL 2021 MTN
DE000DK0PUJ9 DEKA AD FESTZINS 18/21
DE000HLB11Z9 LB.HESS.THR.CARRARA04D/15
DE0001141737 BUNDESOBL.V.16/21 S.173
DE000A2E4EC8 BERLIN, LAND LSA18/21A507
DE000HLB01U1 LB.HESS.-THR.INFL.10A/13
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.04.2021
ISIN Name
KYG2159V1418 SINOPHARM TECH H.HD-,0125
US3615921083 GEA GROUP AG SPONS.ADR 1
LU0654082790 HSBC GIF-CHINA CON.OPP.AC
XS1801767051 DAIMLER INTL FIN.18/21MTN
DE000LB13GV6 LBBW STUFENZINS 19/25
XS1978200555 TOYOTA FIN 19/21 MTN
DE000BLB29U5 BAY.LDSBK.IS. 15/31
XS1051934831 PROLOGIS INTL FD.II 14/22
US637071AJ02 NOV INC. 12/22
US65504LAL18 NOBLE HOLDING INTL 15/45
XS1377248635 GRENKE FIN. 16/21 MTN
FR0011842939 ESSILORLUXOTTI. 14-21 MTN
XS1055095704 ASFINAG 14/21 MTN
DE000HV2AMG3 UC-HVB PF 1882
DE000A0GLDZ3 DZ BANK PERP. 06/UND. FLR
XS1809946962 DT.BANK ANL 21/27 DL
XS1206972348 NBK TIER 1 FIN.15/UND FLR
XS1215290922 DVB BANK MTN.15/21
US37045XCJ37 GM FINANCIAL 18/21
US380956AF94 GOLDCORP 14/21
XS1214673722 ARCELORMITTAL 15/21 MTN
US37045XCH70 GM FINANCIAL 2021 FLR
DE000HLB4N47 LB.HESS.THR. IHS0514B/214
US05531FAV58 TRUIST FINANCIAL 2021 MTN
DE000DK0PUJ9 DEKA AD FESTZINS 18/21
DE000HLB11Z9 LB.HESS.THR.CARRARA04D/15
DE0001141737 BUNDESOBL.V.16/21 S.173
DE000A2E4EC8 BERLIN, LAND LSA18/21A507
DE000HLB01U1 LB.HESS.-THR.INFL.10A/13
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