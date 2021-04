Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit Kursgewinnen in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX zeigte eine knappe Stunde vor Sitzungsbeginn ein Plus von gut einem Prozent.Nach starken Vorgaben von der Wall Street werden auch die europäischen Leitbörsen nach dem Osterwochenende mit Zugewinnen erwartet. Die US-Börsen hatten am Vorabend nach überraschend guten Konjunkturdaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...