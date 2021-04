Nach dem verlängerten Osterwochenende zeigten sich die Anleger am Montag in den USA wieder in allerbester Kauflaune. Neben Dow Jones und S&P 500 legte auch der Nasdaq 100 zu, und zwar um 1,6 Prozent auf 13.537,78 Punkte. Zu den Movern gehörte Amazon mit einem Kursplus von 2,1 Prozent. Das Chartbild sieht richtig aus.Die Amazon-Aktie hat die 200-, die 50- und die 100-Tage-Linie hinter sich gelassen und damit ein Kaufsignal generiert. Setzt sich das positive Sentiment fort, könnte es nun schnell in ...

