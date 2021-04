DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wachstum im chinesischen Dienstleistungssektor beschleunigt sich

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im März verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 54,3 (Februar: 51,5) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im März auf 56,3 (Vormonat: 51,4) Punkte gestiegen. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.

HDE: Verbraucherstimmung entkoppelt sich vom Infektionsgeschehen

Die Verbraucherstimmung bleibt auch im April im Aufwärtstrend. Das zeigt das aktuelle Konsumbarometer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), wie der Verband in Berlin mitteilte. Der Index sei den zweiten Monat in Folge angestiegen und erreiche damit fast das Niveau von vor einem Jahr, als die Pandemie ihren Anfang nahm. Noch deutlicher als im Vormonat sei "somit eine Entkopplung der Verbraucherstimmung vom Infektionsgeschehen zu beobachten".

Ifo-Institut: Lage in der deutschen Autoindustrie verbessert

Die aktuellen Geschäfte der deutschen Autohersteller und ihrer Zulieferer sind im März nach einer Erhebung des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung besser gelaufen. Die Ifo-Geschäftslage für die Branche stieg laut dem Institut im März auf plus 7,9 Punkte, nach minus 0,4 im Februar, habe die neueste Konjunkturumfrage des Instituts ergeben. "Bei den Autobauern ist der Frühling angekommen", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe.

2020 blieben 21 Milliarden Euro Investitionsmittel ungenutzt - Zeitung

Deutschland schiebt laut einem Zeitungsbericht Milliarden an ungenutzten Investitionsmitteln vor sich her. Im Corona-Jahr 2020 standen im Bundeshaushalt zwar 71,3 Milliarden Euro für dringend benötigte Investitionen zur Verfügung. Davon blieben aber 21 Milliarden Euro ungenutzt, wie aus Zahlen des Bundesfinanzministeriums hervorgeht, die der Augsburger Allgemeinen vorliegen.

EVP-Fraktionschef Weber gegen Visaerleichterungen für Türkei

Vor einem Besuch der EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und des Ratspräsidenten Charles Michel in der Türkei hat der Europapolitiker Manfred Weber davor gewarnt, Ankara vorschnell bei einer Ausweitung der Zollunion und Reiseerleichterungen für türkische Bürger entgegenzukommen. "Es ist derzeit noch zu früh, über Visaerleichterungen und eine Ausweitung der Zollunion zu reden", sagte der Vorsitzende der christdemokratischen EVP-Fraktion im Europaparlament dem Tagesspiegel.

Nato warnt Moskau wegen Ukraine

Angesichts von russischen Truppenbewegungen unweit der ukrainischen Grenze und zunehmenden Verletzungen der Waffenstillstandsvereinbarung im Konfliktgebiet Donbass warnt die Nato Moskau vor einer weiteren Eskalation der Lage. "Die Nato wird weiterhin die Souveränität und territoriale Unversehrtheit der Ukraine unterstützen. Wir bleiben wachsam und beobachten die Lage weiterhin sehr genau", sagte ein Nato-Sprecher der Zeitung Welt.

Johnson besorgt über russische Truppenbewegungen an ukrainischer Grenze

Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich äußerst besorgt über russische Truppenbewegungen auf der Halbinsel Krim und an der ukrainischen Grenze gezeigt. Johnson habe in einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die "erhebliche Besorgnis" der britischen Regierung zum Ausdruck gebracht, teilte die Downing Street mit. Er sicherte Selenskyj demnach die "uneingeschränkte Unterstützung" Großbritanniens "für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine" zu.

Nordkorea nimmt nicht an Olympischen Spielen in Tokio teil

Nordkorea hat angekündigt, keine Athleten zu den Olympischen Sommerspielen in Tokio zu schicken. Das nordkoreanische Olympische Komitee habe entschieden, "nicht an den 32. Olympischen Spielen teilzunehmen, um die Athleten vor der weltweiten Gesundheitskrise zu schützen, die durch Covid-19 ausgelöst wurde", hieß es auf einer vom nordkoreanischen Sportministerium betriebenen Website.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Ausgaben privater Haushalte Feb -6,6% (PROGNOSE: -5,2%) gg Vorjahr

Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Feb -6,9% gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung Feb 63,0%

Japan/Konsumneigung Feb -4,4 Pkt gg Vorjahr

Philippinen Verbraucherpreise März +4,5% gg Vorjahr (PROG +4,9%)

Philippinen Verbraucherpreise Kernrate März +3,5% gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 06, 2021 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.