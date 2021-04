Die Experten von Jefferies haben das Kursziel für die Aktien der Deutschen Telekom von 18,30 auf 20 Euro angehoben und die Bewertung auf KAUFEN belassen. Eine gelungene Umsetzung der gesetzten Ziele und eine starke Marktposition in Deutschland machten die T-Aktie attraktiv, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Hinzu komme die zunehmende Integration der Aktivitäten von T-Mobile US und Sprint nach der Fusion der beiden ehemaligen Kontrahenten. dpa-AFX Analyser ____________________________________________________________________________ ...

