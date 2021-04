Die Hausse am deutschen Aktienmarkt setzt sich auch zum Wochenstart fort. Dank starker US-Vorgaben in Folge von überraschend guten Arbeitsmarktdaten am Freitag markiert der DAX am Dienstag mit 15.295 Punkten ein neues Rekordhoch. Die Anleger setzen offensichtlich auf eine sehr starke Konjunkturerholung und lassen sich von den Infektionszahlen nicht irritieren.Unterstützt wird die Rallye von neuen Konjunkturplänen sowie von fallenden Marktzinsen. Die Rendite der 10-jährigen US-Bonds notiert wieder ...

