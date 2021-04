Der Goldpreis (XAU/USD) knüpfte an seiner jüngsten Erholung von den Mehrmonatstiefs im Bereich von 1.677/76 $ an und er tendierte während des ersten Teils des Handels am Dienstag nach oben. Wie Haresh Menghani von FXStreet anmerkt, sind die Bullen bestrebt, die Kontrolle über der 1.720 $ zu übernehmen. XAU/USD Double-Bottom wird über 1760-65 $ bestätigt ...

