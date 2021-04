DGAP-News: EMERAM Capital Partners GmbH / Schlagwort(e): Expansion

Beteiligungsgesellschaft EMERAM: Portfoliounternehmen Frostkrone Food Group stärkt internationale Präsenz mit Akquisition von Abergavenny Fine Foods Ltd



06.04.2021 / 10:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Beteiligungsgesellschaft EMERAM: Portfoliounternehmen Frostkrone Food Group stärkt internationale Präsenz mit Akquisition von Abergavenny Fine Foods Ltd - Abergavenny Fine Foods Ltd ist Marktführer in Großbritannien für Retail- und Food-Service - Frostkrone Food Group weltweit nun mit sieben Standorten - Insgesamt fünf Anschlussakquisitionen seit Einstieg von EMERAM Capital Partners 2017 München/Rietberg, den 6. April 2021 - Die Frostkrone Food Group, ein Portfoliounternehmen der Beteiligungsgesellschaft EMERAM Capital Partners und einer der führenden Hersteller von Tiefkühl- Fingerfood und Snacks in Europa, hat den britischen Lebensmittelhersteller Abergavenny Fine Foods Ltd erworben. Mit der Expansion stärkt die Frostkrone Food Group ihre internationale Präsenz und erweitert ihr Produktsortiment. Abergavenny Fine Foods Ltd gilt als Marktführer im englischen Retail- und Food-Service. Das Unternehmen mit Sitz in Südwales stellt Fingerfood und Snacks für den Tiefkühl- und Frischebereich her. Im derzeit stark nachgefragten Free from-Segment verfügt Abergavenny Fine Foods Ltd über ein breites Produktsortiment an veganen, gluten- oder laktosefreien Lebensmitteln. Zu den Kunden zählen namhafte, weltweit tätige Lebensmittel- und Food Service-Marken. Wichtige Exportmärkte sind Australien, Japan und die USA. Der bisherige Managing Director Jason Rees wird Abergavenny Fine Foods Ltd auch künftig leiten. Dr. Christian Näther, Gründungspartner von EMERAM, sagt: "Die erfolgreiche Expansion der Frostkrone Food Group bestätigt unsere Positionierung als Business Development Partner. EMERAM ermöglicht mit seiner Kompetenz und Kapitalkraft das nachhaltige Wachstum. Seit unserem Einstieg 2017 konnten wir nunmehr die fünfte Anschlussakquisition realisieren und jährlich ein zweistelliges Umsatzwachstum erreichen. Damit haben wir die Frostkrone Food Group zu einem Global-Player mit weltweit sieben Standorten und rund 800 Mitarbeitern weiterentwickelt. Von unserem umfassenden Engagement für die Portfoliounternehmen profitieren Mitarbeiter, Kunden und Investoren gleichermaßen." Frédéric Dervieux, CEO der Frostkrone Food Group, ergänzt: "Der Fingerfood- und Snack-Markt expandiert weiter und wir wollen als Innovationsführer maßgeblich mitwachsen. Gerade der ,Free from'-Markt birgt weltweit großes Potenzial. Schon im letzten Jahr konnte sich unsere Unternehmensgruppe hier gut positionieren. Mit Abergavenny Fine Foods haben wir nun einen starken Partner in unserem Team, der über großes Know-how sowie hervorragende Geschäftsbeziehungen nach Australien und Japan verfügt." Jason Rees, Managing Director von Abergavenny Fine Foods Ltd, kommentiert: "Wir können neue internationale Geschäftskontakte knüpfen und werden gleichzeitig Teil einer Unternehmensgruppe, die den Fingerfood- und Snackmarkt wie kaum ein anderer kennt und versteht. Davon werden wir sicherlich profitieren." Der Kaufpreis unterliegt der Vertraulichkeit. EMERAM wurde bei dieser Akquisition von PwC (Tax & Financial Due Diligence) sowie GLNS, Brodies und Shearman & Sterling (Legal) beraten.

ÜBER EMERAM CAPITAL PARTNERS - www.emeram.com EMERAM ist eine der führenden Beteiligungsgesellschaften für mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Von EMERAM beratene Fonds stellen aktuell 400 Mio. Euro Kapital für die Entwicklung von Unternehmen bereit. Das Portfolio umfasst Unternehmen aus den Sektoren Consumer, Technologie/Software und Services. Für ihre Unternehmen agiert EMERAM als langfristig orientierter Business Development Partner, der das Wachstum (organisch wie anorganisch) der Beteiligungen nachhaltig fördert. Gemeinsam hat das Team mehr als 60 Transaktionen erfolgreich abgeschlossen und die Entwicklung von Portfoliounternehmen durch die Mitarbeit in über 50 Beiräten und Aufsichtsräten unterstützt. EMERAM wurde 2012 als unabhängige Partnerschaft in München gegründet. ÜBER FROSTKRONE FOOD GROUP - www.frostkrone.de Frostkrone - mit Hauptsitz im nordrhein-westfälischen Rietberg - ist spezialisiert auf die Herstellung und den Vertrieb von tiefgekühlten Fingerfood- und Snack-Produkten. Seit Gründung 1997 hat sich das Unternehmen als innovativer Schrittmacher im Bereich Convenience Tiefkühlkost etabliert. Neben der Frostkrone Tiefkühlkost GmbH und der Bornholter Käsevertriebs- und Produktionsgesellschaft GmbH sind seit 2018 Piz'wich Europe SAS und Varenne Gastronomie SAS Teil der Frostkrone Food Group. 2019 kam das US-amerikanische Unternehmen Rite Stuff Foods, Inc. dazu. Seit Februar 2020 gehört Innovate Foods Ltd. aus Großbritannien ebenfalls zur Unternehmensgruppe. Die Frostkrone Food Group zeichnet sich durch eine große Fingerfood- und Snack-Vielfalt aus und vertreibt ihre Produkte im Lebensmitteleinzelhandel sowie im Food Service-Bereich. Das vielfältige Produktsortiment ist weltweit erhältlich, u. a. in Skandinavien, den Niederlanden, Frankreich, Spanien, Portugal, Großbritannien, der Schweiz, in Osteuropa, Asien und den USA. Die Frostkrone Food Group verfügt über mehrere moderne Produktionsstätten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA. ÜBER ABERGAVENNY FINE FOODS LTD Abergavenny Fine Foods Ltd ist marktführend im englischen Retail und Food Service. Das Unternehmen mit Sitz in Südwales beschäftigt in seinem 2016 neu erbauten Werk insgesamt 200 Mitarbeiter. Hier stellt Abergavenny Fine Foods Ltd Fingerfood und Snacks für den Tiefkühl- und Frischebereich her. Im derzeit stark nachgefragten Free from-Segment punktet das Unternehmen mit einer trendigen Produktauswahl und durchdachten Rezepturen. Zu seinen Kunden zählen namhafte, weltweit tätige Lebensmittel- und Food Service-Marken. Wichtige Exportmärkte sind Australien, Japan und die USA.

Medienkontakt EMERAM Capital Partners: WMP EuroCom AG

Christian Dose: Tel.: +49 (0)69 2475 689 491 | Email: emeram@wmp-ag.de

Susanne Horstmann: Tel.: +49 (0)89 2488 331 02 | Email: emeram@wmp-ag.de Medienkontakt Frostkrone Food Group: Stefanie Kastell: Tel: +49 (5244) 9036-210, +49 (170) 905 80 59 | presse@frostkrone.de

EMERAM Capital Partners | Mühlbaurstraße 1 | 81677 München | www.emeram.com

06.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de