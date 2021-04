Augsburg (www.fondscheck.de) - Der Lupus alpha Micro Champions (ISIN LU1891775774/ WKN A2JB8X, A) investiert mittels einer fokussierten Bottom-up-Strategie schwerpunktmäßig in europäische Micro Caps, so Felix Haugg, Analyst der GBC AG in der aktuellen Ausgabe von "GBC Fonds Champions 2021".Diese Micro Caps seien häufig Nischenplayer mit fokussiertem Geschäftsmodell, überdurchschnittlicher Rendite- und Wachstumspotenzial. Um solche Nischenplayer im europäischen Markt zu identifizieren und eine Investitionsentscheidung zu treffen, greife der Fonds neben einer quantitativen Fundamentalanalyse vor allem auf eine qualitative Beurteilung des Managements zurück. Durch solch eine fokussierte Bottom-up-Strategie würden sich langfristig Renditepotenziale erschießen lassen. ...

