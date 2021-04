Der US-Automarkt kommt nach dem Einbruch in der Corona-Krise wieder in Gang. Der Marktführer General Motors steigerte seine Verkäufe im ersten Quartal deutlich. Die deutschen Hersteller legten noch stärker zu. Das pusht die Aktienkurse von Volkswagen, Daimler und BMW am Dienstag deutlich.Die bereits vor Ostern veröffentlichten US-Absatzzahlen glänzten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, als die Pandemie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...