Der strenge Lockdown in Ostösterreich hat die Arbeitslosenzahlen noch nicht steigen lassen. Derzeit sind 375.486 Personen arbeitslos und damit um 5.691 weniger als in der Vorwoche, wie das Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte. 74.255 Menschen befinden sich in AMS-Schulungen, um rund 1.700 Personen weniger als letzte Woche. Insgesamt sind 449.741 Menschen in Österreich derzeit ohne Job. Zum Vergleich: ...

