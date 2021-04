Nach einem Jahr Pandemie hat Microsoft den jährlichen Work-Trend-Index-Bericht veröffentlicht.Wallisellen - Nach einem Jahr Pandemie hat Microsoft den jährlichen Work-Trend-Index-Bericht veröffentlicht. Die Daten deuten auf einen grossen Umbruch in der Arbeitswelt hin und offenbaren die dringenden Trends rund ums hybride Arbeiten weltweit - und in der Schweiz. Microsoft hat die Ergebnisse des jährlichen Work Trend Index bekanntgegeben. Die Daten zeigen grossen Umwälzungen in der...

Den vollständigen Artikel lesen ...