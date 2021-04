Heute im http://www.boerse-social.com/gabb . Um 11:28 liegt der der ATX TR mit +0.58 Prozent im Plus bei 6336 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +4.38% auf 33.35 Euro, dahinter DO&CO mit +4.32% auf 73.65 Euro und Polytec Group mit +2.38% auf 11.18 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15242 (+0.89%, Ultimo 2020: 13719). - Rekorde: Warum mir ATX 3261,68 wichtig ist bzw. was der ATX TR bald machen wird- 7. Aktienturnier presented by IRW Press mit heute gestartet- PIR-News: Valneva, Strabag, S&T, Frequentis, Marinomed, Erste Group, Wienerberger ...- Kurze zu CA Immo, Semperit, Atrium- Unser Robot sagt: Rosenbauer, Österreichische Post, Immofinanz und weitere Aktien auffällig- Ort des Tages: Knapp AG Headquarter- Börsegeschichte 6.4.: ...

