SK Capital Partners LP, eine private Kapitalanlagegesellschaft mit Schwerpunkt auf den Sektoren Spezialmaterialien, Chemikalien und Arzneimittel, hat die zuvor angekündigte Übernahme der IPACKCHEM Group SAS ("IPACKCHEM" bzw. das "Unternehmen"), eines führenden Anbieters nachhaltigkeitsorientierter Barriereverpackungen, abgeschlossen.

IPACKCHEM wurde 1987 von Jean-Philippe Morvan als Unternehmensbereich der Air Products Group gegründet. Das Unternehmen ist ein weltweit führender Anbieter innovativer, spezialisierter Barriereverpackungslösungen. Die führende Marktposition von IPACKCHEM in den Märkten für Pflanzenschutzmittel und Spezialchemikalien wird durch die Selbstverpflichtung des Unternehmens unterstrichen, zu 100 Prozent recycelbare Barriereverpackungen aus Kunststoff zu liefern. Der Hauptsitz von IPACKCHEM befindet sich in Paris; das Unternehmen ist in sieben Ländern und auf vier Kontinenten vertreten.

Bei IPACKCHEM handelt es sich um die zweite Investition von SK im Verpackungssektor. Stephen D'Incelli, Managing Director von SK Capital, äußerte sich dazu wie folgt: "Die Transaktion zeugt von der Fähigkeit von SK, mithilfe unserer globalen Plattform führende Materialtechnologie-Unternehmen mit enormen kommerziellen Einsatzmöglichkeiten zu identifizieren. Wir sind der Auffassung, dass IPACKCHEM ein hochgradig differenziertes, auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Unternehmen mit erheblichem Wachstumspotenzial ist. Jean-Philippe Morvan und das gesamte Management-Team von IPACKCHEM haben uns sehr beeindruckt. Wir freuen uns darauf, gemeinsamen mit ihnen unsere strategischen Ziele umzusetzen."

Jean-Philippe Morvan, CEO von IPACKCHEM: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit SK Capital und steigen damit in unsere nächste Wachstumsphase ein. Wir sind davon überzeugt, dass das Know-how im Bereich Spezialchemie, die funktionalen und operativen Ressourcen sowie die umfangreiche Kompetenz von SK Capital bei Fusionen und Übernahmen uns dabei unterstützen, unsere heute schon starke Marktposition weiter auszubauen. Unser gemeinsames Ziel ist es, das organische Wachstum und das Wachstum durch Zukauf zu beschleunigen und IPACKCHEM zum weltweit führenden Anbieter von Barriereverpackungen für Pflanzenschutzmittel und ausgewählte Spezialchemiemärkte weiterzuentwickeln."

Dem Vorstand von IPACKCHEM gehören mehrere sehr erfahrene Führungskräfte an, darunter Rob Tiede, der ehemalige CEO von Sonoco Products, Dave Mezzanotte, Senior Director von SK Capital und ehemaliger Vorstandsvorsitzender und CEO von Coveris, sowie George Gregory, Senior Director von SK Capital und ehemaliger CEO von Kraton Polymers.

Rob Tiede, der ehemalige CEO von Sonoco Products, merkte dazu Folgendes an: "IPACKCHEM ist führend in seinem Bestreben, viele der heutigen makroökonomischen und sozioökonomischen Probleme anzupacken. Die hochgradig spezialisierten Verpackungsprodukte des Unternehmens sind von extrem hoher Qualität. Sie ermöglichen die sichere Handhabung und den sicheren Versand stark regulierter Pflanzenschutzmittel, dank derer die Landwirte in die Lage versetzt werden, die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren. Diese Verpackungsprodukte sind zu 100 Prozent recycelbar, was zum Umweltschutz beiträgt."

Dave Mezzanotte, Senior Director von SK Capital, fügt dem hinzu: "IPACKCHEM ist ein weltweit marktführendes Unternehmen mit einer technologischen Differenzierung, die den Kunden Kosten- und Nachhaltigkeitsvorteile bringt. Wir sehen mehrere praktikable Möglichkeiten, die Zielmärkte des Unternehmens weiter auszubauen und den Kunden in aller Welt auch künftig hochwertige, innovative Produkte und einen erstklassigen Service anzubieten."

Die Finanzierung der Übernahme wurde von Alcentra Ltd. bereitgestellt; Rothschild Co erbrachte Beratungsleistungen in Fusions- und Übernahmefragen und Finanzfragen, Kirkland Ellis beriet SK Capital in rechtlichen Belangen.

Über SK Capital

SK Capital ist eine private Kapitalanlagegesellschaft mit disziplinierter Fokussierung auf den Sektoren Spezialmaterialien, Chemikalien und Arzneimittel. Die Gesellschaft verfolgt das Ziel, starke und wachsende Unternehmen aufzubauen, die einen erheblichen langfristigen wirtschaftlichen Wert generieren. SK Capital setzt seine Industrie-, Betriebs- und Investitionserfahrungen ein, um Möglichkeiten zu erkennen, bei denen Unternehmen mit einer Optimierung der strategischen Position, der Rentabilität und des Wachstums und einem geringeren Betriebsrisiko in leistungsfähigere Organisationen transformiert werden. Das Unternehmensportfolio von SK Capital erzielt einen Umsatz von rund 11 Milliarden US-Dollar jährlich, beschäftigt mehr als 16.000 Mitarbeiter weltweit und betreibt 146 Werke in 28 Ländern. Die Gesellschaft verwaltet zurzeit Vermögenswerte in Höhe von rund 5 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.skcapitalpartners.com.

Über IPACKCHEM

IPACKCHEM mit Hauptsitz in Paris ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Kunststoffverpackungsprodukten (Behälter, Flaschen, Kanister) für die Endmärkte Pflanzenschutz und Spezialchemikalien. Die von den Vereinten Nationen zugelassenen Verpackungslösungen des Unternehmens ermöglichen es den Anwendern, den Transport und die Verteilung von "schwer beherrschbaren" und gefährlichen Chemikalien auf sichere Weise zu bewältigen und dabei die strengen Vorschriften einzuhalten. IPACKCHEM ist weltweit mit acht Produktionsstätten aktiv, beschäftigt rund 850 Mitarbeiter und bedient ca. 1.200 Kunden in 35 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.ipackchem.com.

