Märkte am Dienstag: Neues DAX-Rekordhoch - Microsoft-Aktie im Steigflug

Am ersten Handelstag nach dem langen Osterwochenende hat der DAX neue Rekordstände erklommen. Zeitweise ging es über die 15.200er-Marke nach oben. Die Kletterpartie dürfte sich hier vorerst weiter fortsetzen, denn die Vorgaben aus den USA sind nach wie vor hervorragend. So haben der Dow Jones und der S&P 500 am Ostermontag ebenfalls neue Allzeithochs markiert.

DAX +0,9% 15.247 MDAX +0,3% 32.399 TecDAX +0,2% 3.451 SDAX +0,7% 15.852 Euro Stoxx 50 +0,8% 3.977

Volkswagen: Aktie gefragt

Am Dienstagmittag gibt es im DAX 23 Gewinner und sieben Verlierer. Zu den stärksten Gewinnern gehörte zeitweise die Volkswagen-VZ-Aktie (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039). Die Papiere legen zwischenzeitlich um über zwei Prozent zu. Für Kauflaune sorgen hier die starken Absatzzahlen der deutschen Autobauer in den USA im ersten Quartal 2021.

Bildquelle: Pressefoto Volkswagen

Microsoft: Neues Rekord-Hoch

Bei den ausländischen Titeln wird auch mit Spannung die weitere Kursentwicklung der Microsoft-Aktie (WKN: 870747 / ISIN: US5949181045) verfolgt. Die Aktie kletterte am Ostermontag auf ein neues Rekordhoch. Befeuert wurden die Papiere zuletzt durch die Meldung, dass der US-Konzern einen milliardenschweren Auftrag vom US-Militär an Land gezogen hat.

