Ottawa, On (ots/PRNewswire) - Kanadier und Gratulanten in ganz Großbritannien können den 95. Geburtstag Ihrer Majestät Königin Elizabeth II. mit einem speziellen Münzset aus Feinsilber feiern, das sowohl von der Royal Canadian Mint als auch von der britischen Royal Mint hergestellt wird. Kanadas Würdigung des persönlichen Jubiläums unserer gemeinsamen Herrscherin besteht aus einer Reinsilbermünze mit einer detaillierten Gravur der allerersten Pferdestatue von Queen Elizabeth, die stolz in Kanadas Landeshauptstadt steht. Das britisches Pendant zeigt eine reiche Auswahl an königlicher Symbolik und floralen Zeichen des Vereinigten Königreichs. Dieses einzigartige Sammlerstück ist ab sofort erhältlich."Die Royal Canadian Mint hat eine alte Tradition, die wichtigsten Momente der historischen Herrschaft von Königin Elisabeth II. zu würdigen, und wir sind stolz darauf, ihren 95. Geburtstag mit einem einzigartigen Sammler-Andenken zu feiern", sagte Marie Lemay, Präsidentin und CEO. "Wir freuen uns besonders, dass wir bei diesem besonderen Projekt mit The Royal Mint zusammenarbeiten konnten."Die CEO der Royal Mint, Anne Jessopp, kommentiert: "Es ist großartig, mit der Royal Canadian Mint zusammenzuarbeiten, um den 95. Geburtstag Ihrer Königlichen Hoheit Queen Elizabeth zu feiern. Dieses gemeinsame Set bietet eine schön gestaltete und einzigartige Möglichkeit für Sammler, dieses Ereignis zu würdigen."Kanadas Beitrag zum aus zwei Münzen bestehenden "A Royal Celebration"-Set für das Jahr 2021 zeigt elegante Bilder Ihrer Majestät auf beiden Seiten einer Feinsilbermünze mit einem Gewicht von einer Unze (31,1 Gramm). Auf der Rückseite ist eine Reproduktion des Reiterdenkmals für Königin Elisabeth II. zu sehen, das von dem kanadischen Künstler Jack Harman geschaffen und 1992 von Ihrer Majestät auf dem Parliament Hill in Ottawa enthüllt wurde. Dieses majestätische Denkmal, auf dem die Königin rittlings auf ihrem Pferd Centenial zu sehen ist, ziert derzeit den Eingang zur Rideau Hall, der offiziellen Residenz des kanadischen Generalgouverneurs. Die Vorderseite ist ein numismatisches Paradestück, mit feinen Gravuren aller vier Bildnisse von Königin Elizabeth, die während ihrer Regierungszeit auf kanadischen Münzen erschienen sind.Die Royal Mint beauftragte den britischen Wappenkünstler Timothy Noad mit der Gestaltung der Münze aus Feinsilber. Die Rückseite, datiert auf die Jahre 1926 bis 2021, zeigt die königlichen Initialen, das florale Emblem der Nationen des Vereinigten Königreichs, sowie die Inschrift "MY HEART AND MY DEVOTION", das Motto "Mein Herz und meine Hingabe", das aus der ersten im Fernsehen übertragenen Weihnachtsbotschaft der Königin im Jahr 1957 stammt. Die Vorderseite zeigt das Bildnis Ihrer Majestät der Königin, geschaffen von der Royal Mint-Designerin Jody Clark. Dieses Porträt wurde im September 2015 anlässlich der Tatsache vorgestellt, dass Queen Elizabeth Großbritanniens dienstälteste Monarchin wurde.Das auf eine Auflage von 6.500 Stück limitierte Set aus zwei Münzen ist in einer schwarzen Beauty-Box verpackt, die die Logos beider Prägeanstalten trägt. Die Verpackung enthält ein Echtheitszertifikat für jede Münze und eine durchnummerierte Karte mit einer Nachricht von beiden Prägeanstalten.Dieses besondere Sammlerstück kann ab heute bei der Royal Canadian Mint bestellt werden. Telefonisch unter1-800-267-1871 in Kanada, oder 1-800-268-6468 in den USA bzw. im Internet auf www.mint.ca. Um direkt bei der Royal Canadian Mint zu kaufen, besuchen Sie bitte www.royalmint.com.Das Münzset ist auch über das Netzwerk der autorisierten Händler der Royal Canadian Mint erhältlich.Über die Royal Canadian MintDie Royal Canadian Mint ist die für die Prägung und den Vertrieb der kanadischen Umlaufmünzen zuständige Münzprägeanstalt der Krone. Sie ist eine der größten und vielseitigsten Münzprägeanstalten der Welt und bietet eine breite Palette spezialisierter, qualitativ hochwertiger Münzprodukte und damit verbundener Dienstleistungen auf internationaler Ebene an. Weitere Informationen über die Royal Canadian Mint, ihre Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter www.mint.ca. Folgen Sie der Royal Canadian Mint auf Twitter, Facebook und Instagram.