DJ MARKT USA/Verschnaufpause nach Rekordjagd

Nach der Rekordjagd zu Wochenbeginn dürfte die Wall Street am Dienstag eine Verschnaufpause einlegen. Starke Konjunkturdaten, darunter ein deutlich besserer US-Arbeitsmarktbericht für den März, hatten den Dow-Jones-Index und den S&P-500 am Vortag auf neue Rekordstände geführt. Der Future auf den S&P-500 gibt aktuell um 0,2 Prozent nach, der Terminkontrakt des Nasdaq-Composite verliert ebenfalls 0,2 Prozent.

"Es sieht so aus, als ob die US-Wirtschaft gerade auf das Gaspedal getreten ist", sagt Brian O'Reilly, Leiter Marktstrategie bei Mediolanum International Funds. Die jüngste Rally sei breit angelegt und konzentriere sich nicht alleine auf die konjunktursensiblen Sektoren, die im Jahr 2020 am meisten unter der Pandemie gelitten hätten, fügt er hinzu. Wichtige Konjunkturdaten, die die jüngste positive Entwicklung untermauern könnten, stehen am Dienstag nicht auf der Agenda.

"Das Hauptrisiko ist immer noch eine Umkehr der Fed-Sprache", ergänzt O'Reilly. Diese hatte zuletzt immer wieder betont, an der ultralockeren Geldpolitik festzuhalten. Zudem müsse man auch ein Auge auf den Anstieg der Covid-19-Fälle in den USA haben, so der Teilnehmer. Der Sieben-Tage-Durchschnitt liegt laut einer Analyse des Wall Street Journal über dem 14-Tage-Durchschnitt, was darauf hindeute, dass die Neuinfektionen zunähmen.

Unternehmensmeldungen sind dagegen dünn gesät. Mit einem deutlichen Plus dürften die Titel von Seaspine Holdings in den Handel starten. Der Medizintechnologieexperte hat den Ausblick für das erste Quartal angehoben.

April 06, 2021 06:18 ET (10:18 GMT)

