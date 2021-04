Habt ihr euch nicht schon immer gefragt, was wäre, wenn Nintendos Switch größer wäre? So richtig viel größer, vielleicht um das Sechsfache? Die Switch von Nintendo ist eine feine Sache: Schließt ihr sie an einen Fernseher an, könnt ihr mit Freundinnen und Freunden zocken wie mit einer großen Konsole à la Playstation oder Xbox. Und unterwegs nutzt ihr sie einfach als Handheld. Einem Programmierer war das nicht genug - er dachte größer. Programmierer baut mehr als 6 Mal so große Nintendo-Switch Michael Pick hat sich auf Youtube und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...