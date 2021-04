Stuttgart (ots) - "Die Ökochecker - Fleisch" am Dienstag, 6. April, 21 bis 21:45 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und auf YoutubeFleischkonsum ist nicht gut für das Klima. Doch die Meisten wollen nicht darauf verzichten. Katharina Röben und Tobias Koch sind "Die Ökochecker" und wollen wissen, wie Verbraucher*innen Fleisch nachhaltiger konsumieren können. Außerdem zeigen sie, welche Alternativen es zu Rind- und Schweinefleisch gibt und ob Fleischersatzprodukte besser für die Umwelt sind. Die Sendung "Die Ökochecker - Fleisch" ab Montag, 5. April 2021, 15 Uhr auf Youtube (https://www.youtube.com/marktcheck) und in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/ard/), am Dienstag, 6. April 2021, 21 bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen.Fleisch vs. Veggie - Ganztiernutzung oder kompletter FleischverzichtEine Fleisch-Sommeliére erklärt Tobias Koch, was man vom Tier alles essen kann, um möglichst viel davon zu verwerten. Diese sogenannte Nose-to-Tail-Küche ist für ihn eine kulinarische Grenzerfahrung. Außerdem isst eine Familie im Selbstversuch zwei Wochen lang keine tierischen Produkte. Welchen Unterschied bedeutet das für die Klimabilanz der Familie?Fleisch aus dem LaborIn den Niederlanden wird Fleisch im Labor gezüchtet. Isst man künftig Burger, Steak und Co. aus dem Reagenzglas? Ökocheckerin Katharina Röben findet es heraus."Ökochecker"auf Youtube unter https://www.youtube.com/marktcheckStories und Feeds auf Instagram unter "Ökochecker".In der ARD Mediathek unter https://www.ardmediathek.de/ard/Fotos über www. ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/3no1igPressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4882060