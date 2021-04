Berlin - Schauspielerin Katharina Schüttler sieht sich an einem Wendepunkt. "Ich bin eigentlich ein sehr logischer, rationaler Mensch, aber etwas in mir drin sagt mir immer deutlicher, dass ich Logik Logik sein lassen sollte und mich fernab davon aufmachen sollte, um an anderen Stellen nach Gold zu graben", sagte die 41-Jährige der Zeitschrift "Emotion".



Die Schauspielerin liebt es, sich weiterzuentwickeln. Es sei das Allerwichtigste, seinem Gefühl zu folgen, sagte sie. "Dann löst es sich auch auf, dass es irgendwie relevant sein könnte, was andere über einen denken", so die Theater- und Filmdarstellerin.

