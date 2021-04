Stuttgart (ots) - Wirtschaftsmagazin "Plusminus" am Mittwoch, 7. April 2021, 21:45 Uhr, Das Erste / Moderation: Alev Seker (Südwestrundfunk)Im vergangenen Frühjahr wurde die Beschaffung von Atemschutzmasken zur Chefsache. Das Bundesgesundheitsministerium schloss Tausende Verträge mit Lieferanten, kaufte Schutzmasken für Milliarden von Euro und ließ sie auch an Behörden und Altenheime verteilen. Doch in den vergangenen Wochen mussten zahlreiche der vom Bund beschafften Masken zurückgerufen werden - nicht verkehrsfähig, so das Urteil. Daran sei der Bund selbst schuld, meinen Expert*innen. Denn er habe die Anforderungen an die Masken nicht richtig definiert. Wurden für Milliarden von Euro Masken beschafft, die eigentlich Schrott sind? Das Wirtschaftsmagazin "Plusminus" berichtet am Mittwoch, 7. April 2021, 21:45 Uhr im Ersten, in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/ard/) und auf Youtube (https://www.youtube.com/).Weitere Themen der Sendung:EZB Krisenprogramme - wer bezahlt die Rechnung für die Geldflut?Die Coronakrise hat auch die EZB in Alarmbereitschaft versetzt. Mit milliardenschweren Programmen will sie der Krise begegnen. Mitte Dezember hat sie ihre Hilfsprogramme nochmals deutlich aufgestockt, pumpt so immer mehr Geld in den Markt. Doch Expert*innen warnen die Strategie der EZB, Krisen mit immer noch mehr Geld begegnen zu wollen, sei ein gefährlicher Weg. Und ein Ausstieg aus dem Gelddruckprogramm werde immer schwieriger.Amazon - wie der Onlineriese auf die Händlerpreise Einfluss nimmtDie Corona-Krise hat den Umsatz bei Amazon noch einmal gesteigert. Der Onlineriese wirbt mit einem kundenfreundlichen Einkauf und lockt mit günstigen Preisen. Für die Händler auf dem Marketplace kann das bittere Folgen haben. Sie stehen auf der Handelsplattform in einem gnadenlosen Wettbewerb. Im Fokus dabei: das Einkaufswagenfeld, die sogenannte Buybox. Immer wieder stellen Händler fest, dass das Einkaufswagenfeld für ihre Produkte plötzlich fehlt. Ihre Produkte sind so für Kund*innen schwer zu finden. Recherchen von Plusminus zeigen, wie der Amazon-Algorithmus auf die Preise der Händler Einfluss nimmt und warum nun die Kartellbehörden ermitteln."Plusminus"Seit mehr als 40 Jahren erklärt "Plusminus", das Wirtschaftsmagazin im Ersten, auf verständliche Weise Zusammenhänge der komplexen Wirtschaftswelt und gibt den Zuschauer*innen Orientierung. Das Magazin liefert Hintergrundberichte zu wirtschaftspolitischen und makroökonomischen Themen, deckt mit investigativen Recherchen Missstände auf, konfrontiert Verantwortliche und stößt öffentliche Debatten an. "Plusminus" wird im wöchentlichen Wechsel von den Wirtschaftsredaktionen von BR, HR, MDR, NDR, SR, SWR und WDR verantwortet.Zitate frei bei Nennung der Sendung "Plusminus".Die Sendung ist nach Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek unter www.ARDmediathek.de und www.plusminus.de zu sehen.Außerdem auf www.Youtube.comFotos unter www.ARD-foto.deInformationen, kostenfreies Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/plusminus-schutzmaskenKontakt Redaktion "Plusminus": 0711 / 929 11359, plusminus@SWR.dePressekontakt: Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/4882092