DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Sentix-Konjunkturindex für Deutschland steigt im April weiter

Der Anstieg des Sentix-Konjunkturindex für Deutschland hat sich im April fortgesetzt. Wie das Beratungsunternehmen Sentix mitteilte, stieg der Index auf plus 20,0 (März: plus 11,9) Punkte. Das ist der höchste Wert seit August 2018. Der Index der Lagebeurteilung zog auf plus 4,5 (minus 9,5) Punkte an. Mit dem elften Anstieg in Folge schaffte es der Lageindex nun, über das Vorkrisenniveau von Januar 2020 zu steigen. Der Index der Erwartungen verbesserte sich auf plus 36,8 (plus 35,8) Punkte.

Eurozone-Arbeitslosenquote im Februar stabil bei 8,3 Prozent

Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone hat sich im Februar stabil entwickelt. Allerdings wurde der Wert für den Vormonat nach oben revidiert. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, verharrte die Arbeitslosenquote im Februar auf dem Vormonatsniveau von 8,3 Prozent. Vorläufig war eine Quote von 8,1 Prozent gemeldet worden. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten auf der Basis des vorläufigen Januar-Werts eine Quote von 8,1 Prozent prognostiziert.

IAB: Europäisches Arbeitsmarktbarometer über 100 Punkte

Das vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) erstellte European Labour Market Barometer liegt erstmals seit Krisenbeginn wieder über der Marke von 100 Punkten. Der Frühindikator des Europäischen Netzwerks der öffentlichen Arbeitsverwaltungen und des IAB stieg im März gegenüber dem Vormonat um 1,3 Punkte auf 100,6 Punkte. Damit ist keine Verschlechterung des europäischen Arbeitsmarkts in den nächsten Monaten zu erwarten.

HWWI: Rohstoffpreise steigen moderat - Weltwirtschaft stützt Ölpreis

Der Rohstoffpreisindex des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) stieg im März um durchschnittlich 3,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Damit übertraf der Index seinen Vorjahreswert zu Beginn des ersten globalen Lockdowns im März 2020 um 82 Prozent, wie das Institut mitteilte. Bei den Rohölpreisen betrug der Anstieg sogar 5,8 Prozent.

Scholz mahnt "einheitliches Vorgehen" zu Corona-Beschränkungen an

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die Bundesländer aufgefordert, bei Inzidenzwerten von über 100 Corona-Neuinfektionen geschlossen Schritte wie Ausgangsbeschränkungen und die Rücknahme von Lockerungen umzusetzen. Zugleich lehnte er den Vorschlag von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) für vorgezogene Bund-Länder-Beratungen ab. "Es ist eben keineswegs so, dass man das als einheitliches Vorgehen wahrnehmen kann", sagte Scholz in Berlin.

Iran begrüßt "vielversprechende" Erklärung der USA zu Atomabkommen

Kurz vor Gesprächen über eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens mit dem Iran hat Teheran Äußerungen aus den USA begrüßt, die eine Aufhebung von Sanktionen in Aussicht stellen. Diese Position sei "realistisch und vielversprechend", sagte Regierungssprecher Ali Rabiei in Teheran. Dies könne der "Beginn einer Korrektur des schlechten Prozesses sein, der die Diplomatie in eine Sackgasse geführt hat".

Israels Präsident beauftragt Netanjahu mit Regierungsbildung

Israels Präsident Reuven Rivlin hat Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Rivlin verkündete die Entscheidung in einer Fernsehansprache, nachdem er sich am Vortag mit Vertretern mehrerer Parteien getroffen hatte. Zwei Wochen nach der vierten Parlamentswahl in Israel innerhalb von zwei Jahren hat Netanjahu nun mindestens 28 Tage Zeit, eine Regierungskoalition zu schmieden.

Justiz verhängt Nachrichtensperre im Fall des jordanischen Königs-Bruders

Die jordanische Justiz hat eine Nachrichtensperre im Fall des unter Verschwörungsverdacht stehenden Halbbruders von König Abdullah II. verhängt. Die Veröffentlichung jeglicher Nachrichten über Prinz Hamsa sei bei Strafandrohung verboten, hieß es in einer vom Staatsfernsehen verbreiteten Erklärung des Generalstaatsanwalts von Amman, Hassan al-Abdallat. Dies betreffe sämtliche audiovisuellen Medien und Internet-Netzwerke sowie Fotos und Videos zu dem Thema.

