Nach dem Osterwochenende sind die Börsen-Tore wieder für Anleger geöffnet - und diese scheinen den Start in die neue Handelswoche kaum abwarten zu können. Sie schicken den DAX bei einem Plus von 1,2% auf neue Allzeithochs. Besonders im Fokus der Anleger steht am Dienstag der Software-Konzern SAP, einer die Spitzenreiter im DAX. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. SAP (WKN 716460) Unter hohen Umsätzen in Stuttgart können die Papiere des SAP-Konzerns um 2,7% zulegen. Am frühen Morgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...