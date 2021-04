Nicht nur Industrietitel profitieren vom anhaltenden Boom an den Aktienmärkten, sondern auch Bankenwerte konnten zuletzt deutlich zulegen. Darunter das Papier der Aareal Bank, das ich in der abgelaufenen Woche über einen mittelfristigen Abwärtstrend hinweggesetzt hatte. Den letzten markanten Höhepunkt markierte die Aktie der Aareal Bank im ersten Halbjahr 2018 bei 42,93 Euro und ging anschließend nach einer vorausgegangenen und äußerst steilen Rallye in eine Konsolidierung über. Diese reichte coronabedingt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...