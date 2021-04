Knapp 168'000 Impfungen wurden in den letzten sieben Tagen verabreicht.Bern - In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag innerhalb von 96 Stunden 4932 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Gleichzeitig registrierte das BAG 20 neue Todesfälle und 175 Spitaleinweisungen. Knapp 168'000 Impfungen wurden in den letzten sieben Tagen verabreicht. Die Positivitätsrate für die vergangenen zwei Wochen lag für die PCR-Tests...

