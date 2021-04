Boston und New York (ots/PRNewswire) - Mit der Unterstützung von Royal DSM will Hologram den Ernährungsmarkt mit personalisierten Lösungen für den Verbraucher aufrüttelnRoyal DSM, ein internationales Unternehmen, das wissenschaftliche Erkenntnisse in den Bereichen Ernährung, Gesundheit und nachhaltiger Lebensstil umsetzt, kündigte die Gründung von Hologram Sciences an. Das neu gegründete Unternehmen soll Marken für verschiedene Gesundheitszustände entwickeln und richtet sich an Endverbraucher. Durch die Kombination von Gesundheitsdiagnostik, digitalem Coaching und personalisierter Ernährung sollen die Marken von Hologram Sciences den Verbrauchern ganzheitlichere Lösungen für ihre Gesundheit bieten. Das Unternehmen hat sich eine klare Mission gesetzt und Top-Talente aus dem Silicon Valley, ehemals von Uber, Fitbit und Facebook, verpflichten können.Hologram Sciences konnte von einem 100-Millionen-Dollar-Investment von Royal DSM profitieren. Die personalisierte Ernährung ist eine wichtige Säule in der Strategie im Bereich Ernährung von Royal DSM. Im neugegründeten Unternehmen werden jetzt eine Reihe von Fähigkeiten und Ressourcen kombiniert, so dass die gesamte Wertschöpfungskette der personalisierten Ernährung bis hin zum Endverbraucher abgedeckt ist. Hologram Sciences wird maßgeschneiderte Ernährungslösungen auf dem neuesten Stand der Technik anbieten, die nachweislich eine Vielzahl von gesundheitlichen Bedürfnissen der Endverbraucher erfüllen. Sobald die Lösungen auf dem Markt validiert sind, werden sie für DSM-Kunden verfügbar sein. Hologram wird auch daran arbeiten, gemeinsam mit DSM-Kunden und -Partnern Produkte zu entwickeln, die auf den neuesten Erkenntnissen basieren und deren agilen Ansatz nutzen.Ian Brady, der das US-Finanzdienstleistungsunternehmen SoFi mitbegründete, wird Hologram Sciences leiten. Brady wechselte von einer erfolgreichen Karriere im Finanzwesen zur Gesundheitstechnologie, nachdem bei seiner Frau zum dritten Mal Schwangerschaftsdiabetes diagnostiziert wurde. Bei seiner Suche nach einem personalisierten Ernährungsservice für seine Frau und andere Personen ging er leer aus, was den Unternehmer dazu veranlasste, einen solchen zu schaffen."Ich freue mich, die Verfügbarkeit personalisierter Ernährung voranzubringen, so dass es anderen Menschen nicht ergeht wie meiner Familie", sagte Brady. "Wir haben ein hochdynamisches Team, das Fachwissen in den Bereichen Technologie und Markenmarketing mit der ernährungswissenschaftlichen Innovationskraft von DSM vereint. Unsere erste Lösung soll ein Konzept für schnelle Immunität sein, das die aktuelle akute Bedrohung durch die anhaltende COVID-19-Pandemie adressiert."Neben Nahrungsergänzungsmitteln und Diagnostika wird die firmeneigene digitale Plattform den Verbrauchern eine personalisierte Erfahrung bieten, einschließlich des Zugangs zu registrierten Ernährungsberatern, so dass sie besser verstehen können, wie ihr Lebensstil, ihre Ernährung und andere Faktoren ihre Gesundheit insgesamt beeinflussen und was sie tun können, um ein gesünderes Leben zu führen."Wir freuen uns sehr, eine leistungsstarke, datengestützte Plattform zu finanzieren, die sich die Fähigkeiten und Produktressourcen von DSM zunutze macht", sagte Dimitri de Vreeze, Co-CEO bei DSM. "Mit der Hilfe von führenden Experten - darunter Ernährungswissenschaftler, Diätassistenten, Wissenschaftler und Berater - wird Hologram Sciences die personalisierte Ernährung für Verbraucher und Kunden von DSM auf eine neue Stufe heben."Der Fokus auf Wellness und Ernährung ist ein Kernwert bei Hologram Sciences selbst: Die Führungskräfte haben ein Wertesystem aufgebaut, das auf Integrität, Verantwortlichkeit und Inklusion basiert."Wir wollen den Wellness-Markt gezielt verändern und haben darum ein Team zusammengestellt, das mit Leidenschaft bei der Sache ist", sagt Jess Graham, Chief Marketing Officer von Hologram Sciences, die zuvor als Global Head of Consumer Product Marketing für Instagram tätig war. "Wir wollen eine Welt schaffen, in der Menschen mit den Produkten von Hologram Sciences ein gesünderes Leben führen können."Hologram Sciences baut sein Team aktuell mit Menschen aus, die sich dafür begeistern, bahnbrechende Wissenschaft und Technologie zu nutzen, um die Zukunft der Ernährung neu zu gestalten. Graham und Brady werden von einem erfahrenen, geschäftorientieren internationalen Führungsteam unterstützt. Dazu gehören:- Nate Matusheski, Ph.D., Chief Science Officer- Thomas McMennemin, Chief Product Officer- Laura Artigas, Chief Commercial OfficerInformationen zu Hologram Sciences, Inc.Hologram Sciences ist ein neu gegründetes, schnell wachsendes, verbraucherorientiertes Start-up-Unternehmen, das von Royal DSM mit einem Startkapital von 100 Millionen US-Dollar bedacht wurde. Wir entwickeln schnell neue Marken und bringen sie auf den Markt, um Menschen dabei zu helfen, gesünder zu werden und sich besser zu fühlen. Wir wollen die Zukunft der Ernährung neu gestalten - indem wir bewährte wissenschaftliche Erkenntnisse, bahnbrechende Technologie und Gewohnheitsbildung zusammenbringen, um wahrhaft personalisierte Lösungen zu schaffen und eine dauerhafte Beziehung mit unseren Kunden aufzubauen. Unsere Leidenschaft ist es, Menschen dabei zu helfen, Hindernisse zu überwinden, um sich besser zu fühlen. Wir setzen auf Transparenz und bewährte klinische Wissenschaft, und wir verpflichten uns, Produkte und eine Organisation zu schaffen, die Inklusion und Gleichberechtigung großschreiben. Weitere Informationen finden Sie unter www.hologramsciences.comPressekontakt:Hologram@allisonpr.comOriginal-Content von: Hologram Sciences, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154644/4882270