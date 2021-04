Auf dem Radar: RosenbauerZuletzt 7 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 5,1 Prozent gewonnen (Einzeltage: 0,2; 0,82; 0,62; 1,04; 0,21; 1,26; 0,85). Am Donnerstag auf neuem Jahreshoch geschlossen (49,5). Year-to-date ist die Aktie nun um 36,36 Prozent im Plus. aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 49,50 /50,00 Veränderung zu letztem SK: 0,51% Auf dem Radar: Österreichische PostZuletzt 6 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 4,28 Prozent gewonnen (Einzeltage: 1,21; 0,13; 0,4; 0,41; 1,23; 0,83). aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 37,85 /38,05 Veränderung zu letztem SK: 0,53% Auf dem Radar: LenzingZuletzt 5 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 8,37 Prozent gewonnen (Einzeltage: 1,83; 0,74; 1,5; 1,33; 2,72). aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 110,60 /111,40 Veränderung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...