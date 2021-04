München (ots) - Den März bei RTLZWEI prägten vor allem zwei sommerlich warme Destinationen: Die im Januar gestartete "10 Jahre on air"-Jubiläumsstaffel der "Geissens" glänzte bis zum Finale mit VIP-würdigen Werten, und auch die fünfte Staffel von "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe" sorgte für Frühlingsgefühle bei den Mitwirkenden und den Fans.Insgesamt erzielte der Sender im März einen Monatsmarktanteil von 4,9 % (2020: 4,5 %). In der jungen Zielgruppe 14-29 stieg der Marktanteil im Vergleich zum Vorjahr von 5,9 auf 8,2 % (1).Die Highlights des Monats im Einzelnen:"Love Island" zeigt multimedial Muskeln:- TV: Die Dating-Show liegt mit Ø 7,5 % MA klar über dem Senderschnitt.- Spitzenwerte bei allen 14-49-Jährigen bei 10,9 % MA und 27,5 % MA bei den jungen Frauen (14-29). Mit bis zu 26,7 % MA ist das junge Format bei den 14-29-jährigen Männern gefragt wie nie zuvor.- Nur nichts verpassen! Die TV-Quoten steigen durch starke zeitversetzte Nutzung der Sendung nach dem Ausstrahlungstag nachträglich um bis zu 34 Prozent.- Die Talkformate zur Sendung sind sehr gefragt: "Aftersun - Der Talk danach" im TV mit bis zu 20,2 % MA bei allen 14-29-Jährigen. Der Audio-Podcast "Der Morgen danach" erzielt bis zu 100.000 Abrufe pro Folge in der "Love Island"-App und klettert in die Top 10 bei Spotify ("Trending Podcast") und Apple ("Film & TV") (3).- Instagram (2) ist Top-Influencer: 60.000 neue Fans seit der Warmup-Phase. Dazu zwei Rekorde: knapp 1,2 Mio. Kontakte erzielte der erfolgreichste Post (https://www.instagram.com/p/CGRzQuyD5IL/) aller Staffeln, 8700 Meinungen der meistkommentierte Post (https://www.instagram.com/p/CMrYbmxhmAH/).- Alle Social Media- und Digital-Channels zusammen erreichen mit "Love Island"-Inhalten über 79 Mio. Video Views (2)."Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" - und schrecklich beliebt:- TV: bis zu 8,8 % (14-49) und bis zu 17,8 % MA beim jungen Publikum (14-29)- "Die Geissens" erzielen 40% der Gesamtreichweite der Instagram (4)-Seite von RTLZWEI und treiben so deren Performance im März um 44 % nach oben.- Verdreifachung der Gesamtreichweite auf Facebook (4) gegenüber Februar. Der Top-Post (https://www.facebook.com/DieGeissens/posts/4012852765443961) erzielt fast eine Mio. Reichweite.- Facebook Video (4): 150 % mehr Video Views (5,4 Mio. gesamt) und 180 % mehr angesehene Minuten (Watch-Time) im Vergleich zum Vormonat.- TikTok (4): zwei Mio. Video Views für "Geissens"-Inhalte auf der RTLZWEI-Seite.Weitere Digital-Erfolge:- "Köln 50667": Der am 17.03. gestartete Snapchat (4)-Account zählt bereits über 6000 Abos und mehr als 8,5 Mio. Video Views.- "GRIP - Das Motormagazin": Steigerung auf Video Views auf YouTube (5) um 38 % auf 11,3 Mio. Der der im Februar erstellte Account "GRIP Garage" auf TikTok (4) kommt inzwischen auf über 20.000 Abos und über 1,5 Mio. Views.(1) TV-Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 01.03.-31.03.2021, endgültig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Quelle: "Love Island"-Digital(2) Instagram Insights, Facebook-, Google-, YouTube-, TikTok-Analytics, Branch, Crowdtangle: Zeitraum: 01.03.-05.04.2021; RTLi: Zeitraum 08.03.-05.04.2021(3) Google-Analytics, Spotify, Apple Podcasts: Zeitraum 08.03.-01.04.2021Quelle: Weitere Digitalerfolge(4) Instagram Insights, Facebook Insights, TikTok Analytics, Snapchat Analytics; (5) YouTube Analytics, Zeitraum 01.03-30.03.21.Über RTLZWEI:Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTLZWEI. Hier erleben die Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. RTLZWEI ist der deutschsprachige Reality-Sender Nr. 1: Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps zeigen faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Die "RTLZWEI News" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit unverwechselbaren Shows und den besten Serien und Spielfilmen. Das Münchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.Pressekontakt:RTLZWEIUnternehmenskommunikation089 - 64185 6900kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4882398