In Kalifornien arbeiten Forscher der Universität Berkeley daran, den Blindenhund zu ersetzen. Dazu setzen sie auf einen vierbeinigen Roboter, einiges an Zusatzhardware und künstliche Intelligenz. Auf der Basis des vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) entwickelten Vierbeiner-Roboters Mini-Cheetah entsteht ein Blindenhund, der nie gefüttert werden muss. Zudem kann der Berkeley-Robodog sehbehinderte Menschen weit effektiver navigieren als es ein Hund aus Fleisch und Blut je könnte. Davon sind zumindest seine Erschaffer überzeugt. Das kann der Labbi nie: Robodog mit ...

