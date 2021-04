NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag deutlich zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 64,04 US-Dollar. Das waren 1,90 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 2,09 Dollar auf 59,74 Dollar.

Die Ölpreise haben damit starke Verluste vom Vortag größtenteils wettgemacht. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Prognosen für das Wachstum der Weltwirtschaft angehoben. Dank Impfungen und Konjunkturpaketen soll die Weltwirtschaft in diesem Jahr um 6,0 Prozent wachsen. Ein stärkeres Wirtschaftswachstum würde auch die Nachfrage nach Rohöl stützen.

Am Montag waren die Ölpreise noch stark gefallen, nachdem die Hoffnung auf Fortschritte bei der Rettung des Atomabkommens mit dem Iran die Spekulation auf stärkere Ölexporte des Opec-Landes geschürt hatte. An diesem Dienstag beginnen die Gesprächen über das Atomabkommen mit dem Iran. Das Opec-Mitglied blickte hoffnungsvoll auf den Neustart. Teheran sei sicher, dass der Beginn der Verhandlungen zur Rettung des Abkommens "der richtige Weg in die richtige Richtung" sei, sagte ein iranischer Regierungssprecher am Dienstag.

In Wien treffen sich Spitzendiplomaten der fünf verbliebenen Partner der Vereinbarung mit der Islamischen Republik. Zwar sitzen die USA nicht direkt mit am Tisch, allerdings werden sie nach bisherigen Plänen unmittelbar über den Verlauf der Gespräche informiert. Es geht zunächst darum, für die nächsten Wochen einen Fahrplan für Arbeitsgespräche festzulegen./jsl/he