Santander International setzt auf die Leistungsfähigkeit und Stabilität der Cloud mit Temenos SaaS, um die zunehmenden geschäftlichen Anforderungen zu erfüllen und sich als Bank strategisch dafür zu positionieren, ihre geschätzten Kunden in einer Post-COVID-19-Ära zu betreuen

Die Strategie zur digitalen Transformation beginnt mit der Nutzung der neuen Cloud-Technologie, um die digitale "Customer Journey" für Hypothekarprodukte zu verbessern, und sieht die Ausweitung der digitalen Plattform auf alle Geschäftsbereiche vor

Mit Unterstützung von Syncordis wird die Implementierung der SaaS-Lösung von Temenos der Bank helfen, ihre Kosten zu senken und gleichzeitig das Kundenerlebnis zu verbessern sowie neue Produkte schneller auf den Markt zu bringen und diese effizient zu skalieren

Syncordis, der globale Temenos-Implementierungspartner und -Produktexperte, und das Bankensoftware-Unternehmen Temenos (SIX: TEMN) gaben jetzt bekannt, dass sich Santander International, ein Unternehmen der Banco Santander-Gruppe, für die von Syncordis implementierte Temenos-SaaS-Lösung entschieden hat, um die Transformation seiner Kernbank-Plattform voranzutreiben.

Syncordis wird die Bank Santander International, die Niederlassungen auf Jersey und der Isle of Man unterhält, dabei unterstützen, ihre IT-Infrastruktur für Bank-, Spar- und Hypothekarprodukte von einer Vor-Ort-Lösung auf die Cloud-native SaaS-Lösung von Temenos umzustellen. Auf diese Weise kann Santander International von der Sicherheit, der Ausfallsicherheit und der flexiblen Skalierbarkeit der Cloud-Computing-Plattform Microsoft Azure profitieren.

Nach der Umstellung auf die Cloud-native und API-first-Digital-Banking-Plattform von Temenos mit vorkonfigurierten Banking- und Hypotheken-Funktionen wird die Bank in der Lage sein, Produkte schneller zu entwickeln und auf den Markt zu bringen sowie verbesserte digitale Erlebnisse mit optimierten Customer Journeys bereitzustellen.

Als Systemintegrator und Implementierungspartner wurde Syncordis ausgewählt, um das Kernbanken-Implementierungs- und Modernisierungsprojekt mit einem neuen Digital-Banking-Ökosystem zu leiten. Durch einen agilen Implementierungsansatz, der die Projektabwicklung in kürzester Zeit ermöglicht, werden die Kunden der Bank von einem reibungslosen Übergang zur nächsten Generation der digitalen Banking-Lösung von Temenos profitieren.

James Pountney, Chief Executive Officer von Santander International, kommentierte:

"In so schwierigen Zeiten wie diesen kommt es mehr denn je darauf an, sich auf veränderte Geschäfts- und Kundenanforderungen einfach, sicher und schnell einstellen zu können. Durch die Kooperation mit Temenos und Syncordis werden wir in der Lage sein, unsere Digital-Banking-Plattform zukunftssicher zu machen, so dass wir unseren geschätzten Kunden einen hervorragenden Service und ein durchgängiges Kundenerlebnis bieten können."

Hemal Jayasinghe, Chief Business Officer Regional Director UK NORDICS von Syncordis, sagte:

"Wir freuen uns über die strategische Partnerschaft mit Santander International zur Modernisierung des Kernbankgeschäfts und zum Ausbau des Digitalisierungsprozesses. Innovation und die Bereitschaft zur Veränderung sind in der heutigen, sich ständig verändernden Welt das A und O. Mit der leistungsstarken Cloud-Technologie von Temenos und dem profunden Implementierungs-Know-how von Syncordis kann die Bank Santander International ihr Digital-Banking vorantreiben, ihren Kunden ein hervorragendes und modernes Erlebnis bieten und ihr Geschäftsmodell zukunftssicher gestalten."

David Macdonald, President Europe von Temenos, sagte:

"Wir freuen uns darauf, durch die Zusammenarbeit mit Santander International das Kundenerlebnis dieser Bank neu zu definieren. Wir beobachten, dass sich immer mehr Banken sowohl weltweit als auch in Europa für Temenos als die fortschrittlichste Cloud-Technologie auf dem Markt entscheiden, um sich von ihren Altsystemen zu befreien. Temenos SaaS liefert Geschwindigkeit und Agilität und bietet zugleich die Sicherheit und Belastbarkeit, die eine digitale Bank von heute braucht. Wir sind stolz, ein Teil dieser Entwicklung zu sein."

Hinweise für Redakteure:

Über Santander International

Santander International ist der Handelsname der Niederlassungen von Santander Financial Services plc auf Jersey und der Isle of Man, einer 100%-Tochtergesellschaft der Santander UK Group Holdings plc, die zur Firmengruppe Banco Santander gehört.

Zum Angebot von Santander International gehören Bank- und Sparkonten für Kunden mit Wohnsitz auf den Kanalinseln und der Isle of Man, für Kunden mit Wohnsitz im Vereinigten Königreich, für Kunden mit Wohnsitz im Ausland sowie für internationale Kunden. Santander International bietet außerdem Hypotheken für Immobilien auf Jersey und der Isle of Man sowie Firmenkunden-Lösungen für Domizilgesellschaften auf den Kanalinseln und der Isle of Man an. www.santanderinternational.co.uk

Über Syncordis

Syncordis, eine luxemburgische Tochtergesellschaft von LTI, realisiert hochwertige Implementierungs- und Systemintegrations-Komplettprojekte mit exklusivem Fokus auf Temenos-Banksoftware wie Temenos Infinity, Temenos Transact, Temenos Fund Administration, Temenos Infinity Wealth und Temenos DataSource. Syncordis ist außerdem das einzige globale Temenos-Partnerunternehmen, das sich voll auf Temenos-Dienste konzentriert über die nötigen Fähigkeiten für den Support aller Temenos-Softwaresuiten verfügt. Syncordis unterhält 12 Niederlassungen weltweit, beschäftigt über 500 Fachleute und bietet ergänzende Services wie SaaS und festgelegte Produktions-Supportdienste an und ermöglicht seinen internationalen Kunden so die Bewältigung ihrer digitalen Transformation. Damit gehört Syncordis zu den Servicepartnern, die Temenos-Kunden weltweit alle nötigen Dienstleistungen aus einer Hand anbieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.syncordisconsulting.com

Über Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) ist der weltweit führende Anbieter von Bankensoftware. Über 3.000 Banken auf der ganzen Welt, darunter 41 der Top 50 Banken, setzen auf Temenos, um sowohl die täglichen Transaktionen als auch die Interaktionen von Kunden von mehr als 1,2 Milliarden Bankkunden abzuwickeln. Temenos bietet Cloud-native, Cloud-agnostische und KI-gestützte Front-Office-, Kernbanking-, Zahlungsverkehrs- und Fondsverwaltungssoftware, die es Banken ermöglicht, reibungslose, kanalübergreifende Kundenerlebnisse zu liefern und operative Bestleistungen zu erzielen.

Die Software von Temenos ermöglicht seinen leistungsstärksten Kunden nachweislich ein Aufwand-Ertrag-Verhältnis von 26,8%, was der Hälfte des Branchendurchschnitts entspricht, und eine Eigenkapitalrendite von 29%, also das Dreifache des Branchendurchschnitts. Diese Kunden investieren außerdem über 51% ihres IT-Budgets für Wachstum und Innovation gegenüber Instandhaltung, ein Wert, der doppelt so hoch ist wie im Branchendurchschnitt. Das zeigt, dass die IT-Investitionen diesen Banken einen handfesten Mehrwert verschaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210406005912/de/

Contacts:

Medien-Ansprechpartner bei Syncordis

Clara Bechler

Marketing Communication

Tel.: +49 40 369 835 12

E-Mail: cbechler@syncordisconsulting.com

Medien-Ansprechpartner bei Santander International

Susan Clark

Marketing Communications

Tel.: +44 1534 828 011

susan.clark@santanderinternational.co.uk