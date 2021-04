Zürich (awp) - Die freundliche Stimmung an der Schweizer Börse hat auch am Dienstag nach den Osterfeiertagen angehalten und für Kursgewinne gesorgt. Getragen wurde der Aufwärtstrend laut Händlern von der wachsenden konjunkturellen Zuversicht. Nach guten US-Arbeitsmarktdaten am Karfreitag folgten zu Wochenbeginn auch aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...