Tel Aviv, Israel und Austin, Texas (ots/PRNewswire) - Unternehmenszusammenschluss verschafft Innoviz einen Bruttoerlös von ca. 371 Millionen US-Dollar, der sich aus dem Treuhandvermögen von Collective Growth und einer von strategischen Investoren geführten PIPE zusammensetzt und Innoviz in die Lage versetzt, Wachstumskatalysatoren zu nutzen und seine Produkt-Roadmap zu erweiternInnoviz Technologies, ein Technologieführer von Hochleistungs-LiDAR-Sensoren und Wahrnehmungssoftware, und Collective Growth Corporation (NASDAQ: CGRO) haben heute den Abschluss ihres bereits angekündigten Unternehmenszusammenschlusses bekannt gegeben. Das fusionierte Unternehmen wird den Namen Innoviz Technologies, Inc. beibehalten, und seine Stammaktien und Optionsscheine werden voraussichtlich ab dem 6. April 2021 an der Nasdaq unter den Tickersymbolen "INVZ" und "INVZW" gehandelt. Der Unternehmenszusammenschluss wurde auf einer außerordentlichen Versammlung der Aktionäre von Collective Growth am 31. März 2021 genehmigt.Der erfolgreiche Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses wird es Innoviz Technologies ermöglichen, die boomende Nachfrage der Autoindustrie zu befriedigen, die auf die Reife der LiDAR-Technologie gewartet hat. Innoviz ist an mehreren Automobilprogrammen mit mehreren Partnern auf der ganzen Welt beteiligt und wächst.Innoviz freut sich, heute nach jahrelanger Entwicklung und strengen Tests den Ramp-up zur vollautomatischen Produktion von InnovizOne in hoher Stückzahl für den Automobilbereich bekannt zu geben. InnovizOne wird unter anderem die BMW-Serienproduktion bedienen und soll in Zukunft für bedeutende Umsätze sorgen. Parallel dazu wird das Unternehmen die Markteinführung der neuen LiDAR-Generation InnovizTwo fortsetzen, von der weitere signifikante Kostensenkungen und Leistungsverbesserungen erwartet werden, um die Einführung von sicherer Mobilität in allen Fahrzeugtypen zu beschleunigen. Innoviz wird weiterhin Daten sammeln und neue Computer Vision Features für InnovizAPP, die neue Automotive Perception Platform, entwickeln. Mit diesen Entwicklungen wird Innoviz die Technologielücke im Markt weiter ausbauen und seine Führungsposition bei hochleistungsfähigen, kostengünstigen Solid-State-LiDAR-Sensoren und Wahrnehmungssoftware für den Markt des autonomen Fahrens und andere Bereiche stärken."Dies ist ein entscheidender Moment für das Innoviz-Team und ein historischer Moment für die gesamte Branche", sagte Omer Keilaf, Mitbegründer und CEO von Innoviz. "Seit der Gründung haben die Innoviz-Ingenieure die Grenzen der LiDAR-Leistung erweitert, was es uns ermöglicht hat, eine sichere, zuverlässige und erschwingliche Lösung anzubieten, die von den Automobilherstellern in großem Umfang übernommen werden kann. Die steigende Nachfrage von Kunden aus Europa, den USA und dem asiatisch-pazifischen Raum sowie unser wachsender Auftragsbestand zeugen von unserem großen Engagement. Die Umwandlung in ein börsennotiertes Unternehmen bringt Innoviz auf den Weg zur weltweiten Marktführerschaft, unter anderem im Bereich des autonomen Fahrens."Bruce Linton, Chairman und CEO der Collective Growth Corporation, sagte: "Innoviz übertrifft seine Mitbewerber bei der hochvolumigen LiDAR-Produktion und der technologischen Entwicklung um Längen. Wir sind stolz darauf, sie auf ihrem Weg als börsennotiertes Unternehmen zu begleiten."Übersicht über die TransaktionAls Ergebnis des Unternehmenszusammenschlusses hat Innoviz einen Bruttoerlös von ca. 371 Mio. US-Dollar erhalten, der sich aus den von Collective Growth treuhänderisch gehaltenen Barmitteln in Höhe von 141 Mio. US-Dollar nach den Rücknahmen durch die öffentlichen Anteilseigner und 230 Mio. US-Dollar aus einer PIPE mit Stammaktien zusammensetzt, einschließlich strategischer Investitionen von Innoviz' Tier-1-Partner Magna International, dem Transaktions-Co-Sponsor Antara Capital, dem größten Investor der PIPE, Phoenix Insurance und anderen institutionellen Investoren.BeraterGoldman Sachs & Co. LLC fungierte als exklusiver Finanzberater und Platzierungsagent für Innoviz im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss. Latham & Watkins LLP und Meitar | Law Offices waren als Rechtsberater für Innoviz tätig. Akin Gump Strauss Hauer & Field LLP und Faegre Drinker Biddle & Reath LP fungierten als Rechtsberater der Sponsoren Antara Capital bzw. Perception Capital, und Nechama Brin und Michael Yifrah fungierten als Finanzberater von Perception Capital. Graubard Miller und Goldfarb Seligman & Co. fungierten als Rechtsberater von Collective Growth, und Cantor Fitzgerald fungierte als Finanz- und Kapitalmarktberater von Collective Growth.Informationen zu Innoviz TechnologiesInnoviz ist ein führender Anbieter von Technologien, die autonome Fahrzeuge auf die Straße bringen werden, um letztendlich die Welt zu verändern und das Leben besser zu machen. Innoviz ist das einzige Unternehmen mit einer LiDAR-Technologie, die besser "sehen" kann als ein menschlicher Fahrer und gleichzeitig die strengen Anforderungen der Automobilindustrie an Leistung, Sicherheit und Preis erfüllt. Ausgewählt von BMW für sein vollelektrisches, autonomes Fahrzeugprogramm iX, wird die Technologie von Innoviz voraussichtlich die erste sein, die in Verbraucherfahrzeugen eingesetzt wird. Innoviz wird von hochkarätigen strategischen Partnern und Investoren unterstützt, darunter SoftBank Ventures Asia, Samsung, Magna International, Aptiv, Magma Venture Partners und andere. Weitere Informationen finden Sie unter www.innoviz.tech.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Bekanntmachung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Bundeswertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über die Vorteile der Transaktion, die von Innoviz angebotenen Dienstleistungen und die Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist, sowie über die prognostizierten zukünftigen Ergebnisse von Innoviz. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind in der Regel durch die Worte "glauben", "vorhaben", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "beabsichtigen", "Strategie", "Zukunft", "Gelegenheit", "planen", "könnte", "sollte", "wird", "würde", "werden", "wird fortgesetzt", "wird wahrscheinlich dazu führen" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Vorhersagen, Prognosen und andere Aussagen über zukünftige Ereignisse, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen beruhen und daher Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Bekanntmachung abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Fähigkeit, Geschäftspläne, Prognosen und andere Erwartungen nach der Transaktion umzusetzen, die Fähigkeit, zusätzliche Chancen zu identifizieren und zu realisieren, sowie potenzielle Änderungen und Entwicklungen in der wettbewerbsintensiven LiDAR-Technologie und verwandten Branchen. Die obenstehende Liste von Faktoren erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie sollten die vorstehenden Faktoren und die anderen Risiken und Ungewissheiten, die im endgültigen Proxy Statement/Prospekt, der am 11. März 2021 bei der SEC eingereicht wurde, sowie in anderen Dokumenten, die von Innoviz von Zeit zu Zeit bei der SEC eingereicht werden, sorgfältig berücksichtigen. In diesen Unterlagen werden andere wichtige Risiken und Ungewissheiten genannt und angesprochen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt ihrer Erstellung. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen sollten, und Innoviz übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. 