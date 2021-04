Viele arbeiten aktuell in den eigenen vier Wänden. Beschäftigte sind während ihrer Arbeit versichert - aber wie sieht es aus, wenn ein Unfall im Homeoffice passiert? Wann ist es ein Arbeitsunfall? Die meisten, die von zu Hause aus arbeiten, sitzen am Laptop oder PC. Zugegeben, die Wahrscheinlichkeit, sich am Bildschirmarbeitsplatz zu verletzen, mag verglichen mit den Risiken von Bauberufen oder professionellen Sportler*innen gering sein. Aber auch im Homeoffice passieren trotz aller Vorsicht immer wieder Unfälle. Bei Arbeitsunfällen haftet in der Regel die gesetzliche Unfallversicherung ...

