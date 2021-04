Nach dem Vortagessprung des DAX auf ein neues Rekordhoch dürften es die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch zunächst etwas ruhiger angehen lassen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt fast unverändert auf 15.211 Punkte. Am Vortag war der DAX getrieben von starken US-Wirtschaftsdaten erstmals über die Marke von 15.300 Punkten geklettert.Experten sehen kurzfristig durchaus weiteres Potenzial nach oben, warnen aber auf dem aktuell hohen Kursniveau ...

