Im Geschäftsjahr 2020 zählte die Shop Apotheke Europe zu den großen Krisengewinnern in der Corona-Pandemie. Den Schwung aus dem Vorjahr nimmt das MDAX-Unternehmen auch in das erste Quartal 2021 mit, laut vorläufigen Berechnungen ist die Online-Apotheke auch in diesem Berichtszeitraum kräftig gewachsen.Demnach stieg der Konzernumsatz im ersten Quartal 2021 um 22,5 Prozent auf 284 Millionen Euro. Besonders stark entwickelte sich das Segment "International". Hier wuchs Shop Apotheke Europe um satte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...