Zwei Billionen Dollar. Joe Biden hat ein Mega-Konjunkturpaket lanciert. Ein Fünftel davon geht direkt als Barscheck jeweils in Höhe von 1400 Dollar an die Bevölkerung. Der Rest fließt u. a. in Infrastrukturmaßnahmen. Clevere Anleger nutzen bereits jetzt den bevorstehenden Bauboom.Der aktuelle Kauftag.jetzt-Kandidat ist in den USA mit seinen Tochtergesellschaften führend im Hoch- und im Verkehrswegebau und kann in erheblichem Ausmaß von Bidens Finanzspritze profitieren. Ein weiteres As im Ärmel ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...