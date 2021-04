Berlin - Die Zahl der erstmaligen Corona-Impfungen in Deutschland ist am Mittwoch auf 10.800.637 angestiegen. Das zeigen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) und der Bundesländer.



Gegenüber den am Dienstag im Laufe des Tages bekannt gewordenen 10.547.269 erstmaligen Verimpfungen stieg die Zahl der Impflinge um 253.368 an. Die bundesweite Impfquote (ohne Zweitimpfungen) liegt damit bei 12,98 Prozent der Bevölkerung. In den letzten sieben Tagen wurden täglich durchschnittlich 195.000 Menschen erstmalig gegen das Coronavirus geimpft. Wenn es in dem Tempo weiterginge und auch die aktuelle Zahl der täglichen Neuinfektionen gleichbliebe, hätten im September 2021 etwa 60 Prozent der Bevölkerung einen Impfschutz - oder die Infektion durchgemacht.



Das Gesundheitsministerium hofft jedoch, dass die Zahl der täglichen Impfungen steigt. Helfen sollen dabei die Impfungen in den Hausarztpraxen, die am Dienstag bundesweit angelaufen sind.

