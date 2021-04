Der Euro hat sich am Mittwoch im Frühhandel moderat höher gegen den US-Dollar gezeigt. In der Früh wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1881 US-Dollar gehandelt, nachdem sie am Vorabend bei 1,1869 Dollar notiert hatte."Erstaunlich robust präsentiert sich der Euro, obwohl es Argumente gibt, die für eine Aufwertung des US-Dollars sprechen", schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Fed-Vertreter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...