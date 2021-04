Paris (ots/PRNewswire) - Einblicke von über 1.500 Führungskräften aus dem Bereich der physischen Sicherheit zeigen, dass Cybersicherheit eine strategische Priorität ist und die Einführung von Cloud-Infrastrukturen für die physische Sicherheit beschleunigt.Genetec Inc. (https://www.genetec.com/) ("Genetec"), ein führender Technologieanbieter von einheitlichen Sicherheits-, öffentlichen Sicherheits-, Betriebs- und Business-Intelligence-Lösungen, gab heute die Ergebnisse seines Physische Sicherheit in EMEA 2021 (https://info.genetec.com/physical-security-EMEA-2021.html) Berichts bekannt, der auf den Erkenntnissen von über 1.500 Fachleuten für physische Sicherheit basiert. Der Bericht wirft einen genaueren Blick darauf, wie physische Sicherheitsteams in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (Europe, Middle East and Africa, EMEA) Technologie nutzen, um sowohl kurzfristige Bedürfnisse als auch langfristige Prioritäten zu verwalten. Die Ergebnisse bieten nützliche Einblicke für diejenigen, die für die Entwicklung der eigenen Infrastruktur und Sicherheitsstrategien ihrer Organisation verantwortlich sind.2020 hat die Prioritäten neu fokussiertDie Realitäten von COVID-19 und die anschließende Verlagerung der Arbeit nach Hause haben den Wert von Technologien unterstrichen, die mehr Einblick und Kontrolle bieten. Infolgedessen wurden Videoanalyse, Zugangskontrolle und Identitätsmanagement als strategische Technologien für 2021 identifiziert."Letztes Jahr haben wir eine seismische Verschiebung in der Art und Weise erlebt, wie Unternehmen an Sicherheit herangehen. Der Boom bei der Zutrittskontrolle in Einrichtungen hat gezeigt, dass die physische Sicherheitsbranche in der Lage ist, innovative Lösungen zu entwickeln-vor allem, wenn es um erhöhte Sicherheit geht. Da wir in ein neues Kapitel eintreten, muss sich die Industrie weiterhin an die sich ändernden Anforderungen anpassen und in die neuesten Lösungen investieren, um unsere Arbeitsplätze sicherer und gesünder zu machen", sagte Cyrille Becker, Managing Director of Europe bei Genetec.Cybersicherheit ist eine strategische Priorität für 2021 und darüber hinausCyberkriminalität wird im Jahr 2021 mit der Zunahme der Heimarbeit und der zunehmenden Verbreitung des Internets der Dinge (IoT) Rekordhöhen erreichen. Vor diesem Hintergrund planen 67 % der Befragten, die Verbesserung ihrer Cybersicherheitsstrategie im Jahr 2021 zu priorisieren."Der Anstieg der Cyberkriminalität hat deutlich gemacht, dass Cyber- und physische Sicherheitsmaßnahmen nicht länger als getrennte Unterhaltungen behandelt werden können. Physische Sicherheitsexperten müssen mit ihren Kollegen in der IT-Abteilung zusammenarbeiten, um die wahren Grenzen des Sicherheitsperimeters zu verstehen und Risiken zu minimieren. Dies erfordert die Festigung eines belastbaren cyber-physischen Sicherheitsrahmens, um sicherzustellen, dass vertrauenswürdige Geräte in das Netzwerk integriert und anschließend konfiguriert, aktualisiert und während ihrer gesamten Betriebsdauer verwaltet werden", sagt Christian Morin, Vice President of Cloud Services und CSO bei Genetec, Inc.Beschleunigte Einführung von Cloud und Hybrid-CloudPhysische Sicherheitsabteilungen waren traditionell langsamer bei der Einführung der Cloud, aber die Umfrageergebnisse zeigen, dass sich die Situation schnell ändert. Fast zwei Drittel der Befragten gaben an, dass die Pandemie ihre Cloud-Strategie in Bezug auf die physische Sicherheit etwas (51 %) oder stark (12,5 %) beschleunigt hat."Die beispiellose Verlagerung hin zur Heimarbeit und der daraus resultierende Bedarf an unterstützender Technologie hat die Bedeutung von Cloud Computing hervorgehoben, und wenn Unternehmensleiter vorher nicht von den Vorteilen überzeugt waren, werden sie es jetzt wahrscheinlich sein", fügt Morin hinzu.ErhebungsmethodeIm Januar 2021 befragte Genetec EMEA physische Sicherheitsexperten in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika. Nach einer Überprüfung der Einsendungen und einer Datenbereinigung wurden 1.550 Befragte in die Stichprobe für die Analyse aufgenommen.Für weitere Einblicke und wichtige Erkenntnisse zur Optimierung von Sicherheitsabläufen laden Sie bitte den vollständigen Bericht "Physical Security in EMEA 2021 (https://info.genetec.com/physical-security-EMEA-2021.html)" herunter.Informationen zu GenetecGenetec Inc. ist ein innovatives Technologieunternehmen mit einem breiten Lösungsportfolio, das die Bereiche Sicherheit, Intelligenz und Betrieb umfasst. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens, Security Center, ist eine Plattform mit offener Architektur, die IP-basierte Videoüberwachung, Zugangskontrolle, automatische Kennzeichenerkennung (ANPR), Kommunikation und Analyse vereint. Genetec entwickelt auch Cloud-basierte Lösungen und Dienstleistungen, die die Sicherheit verbessern und neue Ebenen der operativen Intelligenz für Regierungen, Unternehmen, Transport und die Gemeinden, in denen wir leben, beitragen. Gegründet 1997 und mit Hauptsitz in Montreal, Kanada, bedient Genetec seine Kunden weltweit über ein umfangreiches Netzwerk von Wiederverkäufern, Integratoren, zertifizierten Channel-Partnern und Beratern in über 80 Ländern.Weitere Informationen über Agility erhalten Sie unter: www.genetec.com© Genetec Inc., 2020. Genetec und das Genetec-Logo sind Marken von Genetec Inc. und können in verschiedenen Ländern eingetragen sein oder zur Eintragung anstehen. Andere in diesem Dokument verwendete Marken können Marken der Hersteller oder Anbieter des jeweiligen Produkts sein.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1479976/Genetec_infographic.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1479977/Genetec_Inc_Logo.jpgPressekontakt:GB - Holly KinsellSay CommunicationsHkinsell@saycomms.co.ukTel.: +44 (0)20 8971 6400Original-Content von: Genetec Inc. ("Genetec"), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154661/4882735