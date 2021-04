Herzliya, Israel (ots/PRNewswire) - Kritische Komponenten-Engpässe und Transportausfälle zur Aufrechterhaltung wichtiger Sicherheits- und Gesundheitslösungen überwundenEssence Group (https://www.essence-grp.com/), ein führender Anbieter von IoT-Lösungen für die globalen Sicherheits- und Pflegemärkte, hat heute Details zu seiner proaktiven Maßnahme bekannt gegeben. Damit wurde die durch COVID-19 verursachte Unterbrechung der globalen Lieferkette aufgefangen und die kontinuierliche Lieferung seiner komplexen Mehrkomponentenprodukte an den wichtigsten Partner, Verisure, (https://www.verisure.com/) einen führenden Anbieter von professionell überwachten Sicherheitslösungen, sichergestellt.Die bekannten Auswirkungen von COVID-19 auf die globalen Lieferketten - wie höherer+ Versandkosten, geringere Verfügbarkeit von Schiffscontainern, gesundheitliche Probleme für die Mitarbeiter und die Schließung von Grenzen durch nationale Abriegelungen - stellten eine existenzielle Herausforderung für Unternehmen dar, die auf eine Just-in-Time-Lieferung von Komponenten angewiesen sind.In normalen Zeiten arbeitet die Lieferkettenlogistik in der Regel mit einem Zeitrahmen von acht Monaten für die Lieferung kritischer Komponenten. Dank ihrer proaktiven Maßnahme zur Ausfallsicherheit, einer detaillierten Business-Continuity-Planung und der Nutzung von Erfahrungen aus vergangenen Ereignissen konnte die Essence Group bis zum Ende des ersten Quartals 2020 die meisten Störungen in der Lieferkette erfolgreich abmildern und Kundenaufträge wie erwartet erfüllen.Hagai Enoch, Chief Operating Officer der Essence Group, sagte: "Als die Welt begann, sich mit COVID-19 herumzuschlagen, haben wir uns unseren Business Continuity Plan angesehen und erkannt, dass wir schnell handeln mussten. Es wäre für uns undenkbar gewesen, dass wir unsere Kunden, die sich auf eine pünktliche Lieferung verlassen, möglicherweise nicht beliefern könnten."Bereits Mitte Januar 2020, als die Nachricht von der sich abzeichnenden Pandemie gerade erst die weltweiten Nachrichtenkanäle erreichte, mobilisierte Essence seine Business-Continuity-Reaktion, um sich auf die sich abzeichnenden Probleme auszurichten und Notfallmaßnahmen für den Fall weiterer Störungen zu implementieren. Im Mittelpunkt der Strategie der Essence Group stand die Nutzung bestehender Beziehungen zu Komponentenlieferanten und Herstellern, um Ressourcen gemeinsam zu nutzen und so optimale Lösungen für die Kunden zu liefern. Durch die drastische Erhöhung des Auftragsvolumens und die Bildung eines ausreichenden Lagerbestands sowie den Einsatz von Lufttransporten anstelle von Schiffen konnte Essence strategische Partner wie Verisure (https://www.verisure.com/) weiter mit den erforderlichen kritischen Komponenten zur Erfüllung ihrer kommerziellen Verpflichtungen beliefern."Die Partnerschaft mit Essence hat maßgeblich dazu beigetragen, unseren bestehenden und neuen Kunden einen kontinuierlichen Kundenservice zu bieten", sagte Cristina Rivas, Chief Technology Officer von Verisure. "Die Bemühungen der Essence Group gaben uns die Gewissheit, dass wir unsere Verpflichtungen einhalten konnten, wenn wir neue Aufträge annahmen. Dadurch konnten wir unsere Position als führender Anbieter von professionellen Sicherheitsprodukten und -dienstleistungen weiter stärken.""Trotz der COVID-19-Pandemie hat sich unsere globale Lieferkette hervorragend auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingestellt", sagte Sharon Klainer Weizenbluth, Chief Strategy Officer der Essence Group. "Gleichzeitig gelang es uns, die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter und die unserer Partner in der Lieferkette zu schützen."Informationen zu Essence GroupDie Essence Group ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das innovative, Cloud-basierte End-to-End-Sicherheits- und Gesundheitslösungen entwickelt und einsetzt, die von unterstützenden Dienstleistungen ergänzt werden und den Anwendern Sicherheit bieten. Seit über einem Vierteljahrhundert stellt Essence Konventionen in Frage, indem es Pflege und Sicherheit sowohl zugänglich als auch erschwinglich macht. Mit seinen weltweit über 70 Millionen vernetzten Geräten, die im Einsatz sind, hilft Essence den Menschen, ein sichereres und unabhängigeres Leben zu führen.Für weitere Informationen: https://www.essence-grp.com/Folgen Sie der Essence Group auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/essence-group/), Twitter (https://twitter.com/Essence_grp), und Facebook (https://www.facebook.com/essencegrp).Informationen zu VerisureVerisure ist der führende europäische Anbieter von professionell überwachten Hochsicherheits-Alarmsystemen und zertifiziertem Rund-um-die Uhr Fern-Monitoring. Mit durchschnittlich 600.000 Installationen jährlich sorgt Verisure für die Sicherheit von 3,7 Millionen Kunden in 16 Ländern Europas und Lateinamerikas. Ende 2019 übernahm Verisure Arlo Europe. Das Unternehmen schützt Privathaushalte und Kleinunternehmern mittels modernster Sicherheitslösungen und verhilft ihnen damit zu einem sorgenfreieren Leben. Verisure ist in vielen Ländern bereits bekannt für seine innovativen Produkte und Dienstleistungen, hohe Kundenorientierung sowie exzellenten Vertriebsleistungen. Verisure schützt einen hochzufriedenen und loyalen Kundenstamm: Weltweit weist das Unternehmen einige der stärksten Wachstums- und Kundenbindungsraten im Bereich der verbrauchernahen Dienstleistungen auf - ein klares Indiz für den außergewöhnlichen Service und das starke Wertversprechen an seine Kunden.Für weitere Informationen: www.verisure.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1480696/Essence_Group_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1480697/Verisure_Logo.jpgPressekontakt:Finn Partner für die Essence GroupDanny Sudwartsdanny.sudwarts@finnpartners.com(+1) 469-297-2515Original-Content von: Essence Group; Verisure, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154660/4882734