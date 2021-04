München (ots) - Das Cannabis-Unternehmen SynBiotic SE steigt bei NeuroTheryX Canada Ltd (https://neurotheryx.com/) (NeuroTheryX) ein und sichert sich eine Komplettübernahme der R&D-Plattform bis zum 1. März 2023. Mit diesen Entscheidungen setzt SynBiotic SE den Ausbau seiner wichtigen Forschungs- und Entwicklungssparte fort, die einen Großteil der künftigen Wertschöpfung des Unternehmens ausmachen soll.Das Team von NeuroTheryX erforscht seit Jahren die Wirkmechanismen und Zusammenhänge hinter Cannabinoiden wie CBD / THC und deren ätherischen Ölen, auch Terpene genannt. Neben Hanf- und Cannabissorten hat NeuroTheryX mehr als hundert weitere Pflanzen nach Cannabinoiden und Terpenen analysiert und katalogisiert, um daraus wirkungsvolle Produktformulierungen zu entwickeln. Mit ihrem Joint-Venture NineteenGale (https://www.cyclicarx.com/press-releases/neurotheryx-partners-with-cyclica-to-launch-nineteengale-therapeutics-to-advance-first-in-class-cannabinoid-inspired-drugs-for-neuropsychiatric-disorders) gemeinsam mit Cyclica Inc. (https://www.cyclicarx.com/) (NeuroTheryX hält 65 Prozent) verfolgen die Partner einen KI-Ansatz, um neuartige und wirkungsstarke, auf Cannabinoiden basierenden Moleküle zu errechnen und deren Wirkung auf einem digitalisierten Modell des zentralen Nervensystems zu testen.Lars Müller, CEO von SynBiotic SE, erklärt zu der künftigen Beteiligung und Zusammenarbeit "Mit NeuroTheryX und seinen Beteiligungen können wir jetzt neue Produktformulierungen, Wirkstoffkombinationen sowie neuartige Moleküle auf Basis von Cannabinoiden und Terpenen erforschen und patentieren lassen. Die bisherigen Ergebnisse von NeuroTheryX auf diesen Gebieten sind beeindruckend und werden von uns ab sofort massiv weiter gefördert und ausgebaut."Eine der Stärken von NeuroTheryX ist die bewährte Wirkstoffforschungsplattform. Hinzukommt ein weitreichendes Netzwerk an Kooperationen mit Instituten und Pharmaunternehmen für die Entwicklung tragfähiger klinischer Therapeutika. Müller weiter: "NeuroTheryX ist ein Hidden Champion in einer Branche, deren internationaler Takt von kanadischen Unternehmen vorgegeben wird. Wir freuen uns, dass sich NeuroTheryX unserer Vision angeschlossen hat." Armen Manoukian, CEO/CSO von NeuroTheryX, ergänzt: "Die Kombination unserer wirkungsvollen Technologien mit der starken Strategie- und Kommerzialisierungskompetenz von SynBiotic SE ermöglicht die effiziente Erforschung, Entwicklung und Kommerzialisierung neuartiger Verbrauchsgüter, nutrazeutischer und pharmazeutischer Produkte auf Cannabinoid-Basis, die auf dringende Marktbedürfnisse wie Schmerzbehandlung und Angstzustände ausgerichtet sind. Die synergetische Kombination der Expertise von SynBiotic SE und NeuroTheryX wird die einzige voll integrierte Partnerschaft in diesem Sektor schaffen. Wir sind begeistert, den perfekten Partner gewonnen zu haben, der es uns ermöglicht, einen bedeutenden Einfluss auf das Leben von Kunden und Patienten zu nehmen."Über NeuroTheryXCanada LtdNeuroTheryX ist ein F&E-getriebenes Unternehmen mit Sitz in Toronto, das sich der Entdeckung und Kommerzialisierung von therapeutischen Medikamenten widmet. NeuroTheryX wichtigste Säulen sind die Wirkstoffforschungsplattform und die enge Kooperation mit Instituten und Pharmaunternehmen. Die pharmazeutische Industrie hat einen großen Bedarf an einschlägigen Lösungen. Der Drug Discovery-Ansatz von NeuroTheryX bestimmt mit Hilfe einer Technologieplattform für das Screening des gesamten Organismus schnell die Wirkmechanismen von Medikamenten. Auf diese Weise gelangt NeuroTheryX zu einer gut gefüllten Pipeline an therapeutischen ProduktenÜber die SynBiotic SEDie SynBiotic SE ist das erste deutsche börsengelistete Cannabis-Unternehmen und verfolgt einen auf die EU fokussierten Buy & Build Investmentansatz. Das Kerngeschäft des Plattform-Unternehmens ist die Erforschung und Entwicklung neuer, auf Cannabinoid & Terpen basierende Lösungsansätze für die großen Gesellschaftsprobleme wie Schmerz, Schlaf und Angst. Darüber hinaus beschäftigt sich die Plattform mit der Produktion verschiedenster Cannabinoide und entwickelt sowie vertreibt Arznei-, Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte unter eigenen Marken.Pressekontakt:SynBiotic SETilmann Rohlf c/o BETTERTRUST GmbH, Luisenstraße 40, 10117 BerlinTel: 30 / 340 60 10 - 94t.rohlf@bettertrust.deOriginal-Content von: SynBiotic SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147562/4882731