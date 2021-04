Unterföhring (ots) - Das TV-Comeback des Jahres: Deutschlands bester Fußball-Kommentator kehrt zurück zu SAT.1. Wolff-Christoph Fuss wird ab der kommenden Saison 2021/2022 die Bundesliga-Spiele live für "ran" kommentieren. SAT.1 zeigt insgesamt neun Partien pro Saison live und exklusiv im Free-TV. Los geht's im Sommer mit den Auftaktpartien der Bundesliga und der 2. Bundesliga."ran"-Sportchef Alexander Rösner: "Was für eine Top-Verstärkung! Wir werden mit 'ran SAT.1 Bundesliga' große Fußballabende feiern. Der Kommentator ist dabei für die Zuschauer immens wichtig. Mit Wolff-Christoph Fuss ist es uns gelungen, den besten Fußball-Kommentator Deutschlands zu verpflichten. Wenn seine Stimme zu hören ist, gibt es großen Sport. Er lebt und liebt den Fußball - wie wir bei 'ran'. Herzlich willkommen zurück, Wolff!"Wolff-Christoph Fuss: "Es ist wie das Wiedersehen mit guten alten Freunden. Wir hatten tolle Zeiten, haben uns nie aus den Augen verloren und freuen uns jetzt darauf, wieder mehr Zeit miteinander verbringen zu können. Das wird herrlich! Mein Dank geht auch an SKY, das diese Zusammenarbeit so ermöglicht hat."Wolff-Christoph Fuss kommentierte von 2009 bis 2012 die UEFA Champions League in SAT.1. Neben "ran SAT.1 Bundesliga" sind mit dem 44-Jährigen auch Einsätze bei Show-Formaten des Senders geplant.Pressekontakt:Michael UlichComm. & PR News, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 72 96email: Michael.Ulich@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 11 91email: Clarissa.Schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4882730